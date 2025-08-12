Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA
- Hà Nội: Sevin Office
- Tầng 2 Tòa CT2
- Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng có nhu cầu quảng cáo tại sân bay, billboard, truyền thông số…
tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng
Tư vấn, đàm phán và chốt hợp đồng các dịch vụ truyền thông của công ty (trực tiếp hoặc thông qua agency).
Tư vấn, đàm phán và chốt hợp đồng
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng: nghiệm thu, thanh lý, xử lý các vấn đề phát sinh.
Chụp ảnh nghiệm thu, phối hợp bộ phận media gửi báo cáo đúng hạn cho khách hàng.
Chụp ảnh nghiệm thu
Theo sát tiến độ thanh toán và công nợ từ đối tác.
tiến độ thanh toán và công nợ
Làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chiến dịch được triển khai đúng kế hoạch.
Cập nhật, báo cáo định kỳ về tiến độ doanh thu và khách hàng.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
năm kinh nghiệm
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, tác phong chuyên nghiệp.
Chủ động, kiên trì, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc.
Biết quản lý thời gian và khách hàng hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với tệp khách hàng doanh nghiệp (brand, agency,...).
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tiếp xúc các nhãn hàng lớn, mở rộng network trong ngành truyền thông.
Sau thử việc được ký HĐLĐ, đóng BHXH theo quy định.
Tham gia các sự kiện, teambuilding, chương trình đào tạo nội bộ hấp dẫn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI