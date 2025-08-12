Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sevin Office - Tầng 2 Tòa CT2 - Tràng An Complex, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

Chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng có nhu cầu quảng cáo tại sân bay, billboard, truyền thông số…

Tư vấn, đàm phán và chốt hợp đồng các dịch vụ truyền thông của công ty (trực tiếp hoặc thông qua agency).

Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng: nghiệm thu, thanh lý, xử lý các vấn đề phát sinh.

Chụp ảnh nghiệm thu, phối hợp bộ phận media gửi báo cáo đúng hạn cho khách hàng.

Theo sát tiến độ thanh toán và công nợ từ đối tác.

Làm việc trực tiếp với các bộ phận liên quan để đảm bảo chiến dịch được triển khai đúng kế hoạch.

Cập nhật, báo cáo định kỳ về tiến độ doanh thu và khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có trên 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, ưu tiên ngành truyền thông, quảng cáo, agency.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, tác phong chuyên nghiệp.

Chủ động, kiên trì, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc.

Biết quản lý thời gian và khách hàng hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc với tệp khách hàng doanh nghiệp (brand, agency,...).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sếp tâm lý, đồng nghiệp hỗ trợ.

Cơ hội tiếp xúc các nhãn hàng lớn, mở rộng network trong ngành truyền thông.

Sau thử việc được ký HĐLĐ, đóng BHXH theo quy định.

Tham gia các sự kiện, teambuilding, chương trình đào tạo nội bộ hấp dẫn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG ALBA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin