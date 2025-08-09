Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển thị trường Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Galaxy Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Làm việc trực tiếp với team để xây dựng hướng đi ra quốc tế cho sản phẩm.
- Tìm kiếm & xây dựng hệ thống khách hàng, đối tác, kênh phân phối phù hợp.
- Chăm sóc khách hàng theo phân công trên các kênh hỗ trợ của công ty, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng
- Báo cáo, đánh giá dựa trên số liệu (data), đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
YÊU CẦU:
Tiếng Anh tốt (Đủ để làm việc với khách quốc tế).-
Có tư duy kinh doanh, nhạy thị trường, hiểu sản phẩm và sẵn sàng thử - sai - học - làm.
Biết cách xây dựng hệ thống bán hàng, tìm và khai thác đối tác, có tư duy dài hạn để mở rộng quy mô.
Nhiệt huyết, không ngại khó, sẵn sàng cùng nhau xây cái mới từ đầu, tạo nên giá trị thật.
Ưu tiên có kinh nghiệm với WooCommerce, Shopify hoặc mô hình eCom/D2C, POD/Drop, adser .,...
