Tuyển Phát triển thị trường CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Galaxy Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông

Phát triển thị trường

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Làm việc trực tiếp với team để xây dựng hướng đi ra quốc tế cho sản phẩm.

- Tìm kiếm & xây dựng hệ thống khách hàng, đối tác, kênh phân phối phù hợp.

- Chăm sóc khách hàng theo phân công trên các kênh hỗ trợ của công ty, tìm kiếm các khách hàng tiềm năng

- Báo cáo, đánh giá dựa trên số liệu (data), đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

YÊU CẦU:

Tiếng Anh tốt (Đủ để làm việc với khách quốc tế).-

Có tư duy kinh doanh, nhạy thị trường, hiểu sản phẩm và sẵn sàng thử - sai - học - làm.

Biết cách xây dựng hệ thống bán hàng, tìm và khai thác đối tác, có tư duy dài hạn để mở rộng quy mô.

Nhiệt huyết, không ngại khó, sẵn sàng cùng nhau xây cái mới từ đầu, tạo nên giá trị thật.

Ưu tiên có kinh nghiệm với WooCommerce, Shopify hoặc mô hình eCom/D2C, POD/Drop, adser .,...

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GENLOGIN SOFTWARE

