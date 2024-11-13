Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

– Nhận và thực hiện chỉ tiêu bán hàng của cá nhân.

– Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

– Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng. Chủ động tích cực tìm kiếm khai thác khách hàng mới.

– Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm bán hàng.

– Trực tiếp bán hàng tại Showroom theo sự phân công của TP kinh doanh.

– Thực hiện các chế độ báo cáo cho Trưởng nhóm bán hàng, TP kinh doanh.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Giới tính: Nam, Nữ

– Độ tuổi: từ 22 đến dưới 35

– Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực. Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.

– Thành thạo vi tính văn phòng

– Có bằng lái xe ô tô (là một lợi thế)

– Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô hoặc đã làm qua vị trí bán hàng ở các lĩnh vực khác.

– Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt. Tác phong lịch sự, giao tiếp lịch thiệp; kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THANH XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập từ 10-40 triệu, bao gồm: Lương cứng thỏa thuận khi phỏng vấn + thưởng doanh số theo đầu xe.

– Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý như: Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh.

– Được Công ty đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.

– Được thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 theo quy định chung của Công ty.

– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THANH XUÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin