Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THANH XUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THANH XUÂN
Mức lương
10 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 40 Triệu
– Nhận và thực hiện chỉ tiêu bán hàng của cá nhân.
– Quản lý, phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
– Tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ của công ty, đàm phán ký hợp đồng. Chủ động tích cực tìm kiếm khai thác khách hàng mới.
– Tổng hợp phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và dòng sản phẩm bán hàng.
– Trực tiếp bán hàng tại Showroom theo sự phân công của TP kinh doanh.
– Thực hiện các chế độ báo cáo cho Trưởng nhóm bán hàng, TP kinh doanh.
Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Giới tính: Nam, Nữ
– Độ tuổi: từ 22 đến dưới 35
– Có định hướng mục tiêu công việc rõ ràng, thái độ tích cực, trách nhiệm, trung thực. Có nguyện vọng làm việc lâu dài tại công ty.
– Thành thạo vi tính văn phòng
– Có bằng lái xe ô tô (là một lợi thế)
– Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực ô tô hoặc đã làm qua vị trí bán hàng ở các lĩnh vực khác.
– Năng động, nhanh nhẹn, tư duy tốt. Tác phong lịch sự, giao tiếp lịch thiệp; kỹ năng thuyết phục, đàm phán tốt.
Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THANH XUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập từ 10-40 triệu, bao gồm: Lương cứng thỏa thuận khi phỏng vấn + thưởng doanh số theo đầu xe.
– Có cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý như: Trưởng nhóm kinh doanh, Trưởng phòng kinh doanh.
– Được Công ty đóng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.
– Được thưởng Lễ, Tết, tháng lương thứ 13 theo quy định chung của Công ty.
– Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH Ô TÔ THANH XUÂN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
