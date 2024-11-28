Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tổ 22, Khu phố Vĩnh Phát, Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Cung cấp thông tin sản phẩm chính xác.
Tìm kiếm và liên hệ khách hàng.
Đạt chỉ tiêu bán hàng và đảm bảo hài lòng khách hàng.
Thực hiện hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Khả năng tư vấn, giao tiếp tốt, đàm phán hiệu quả.
Chủ động nhanh nhẹn và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 20 triệu VNĐ/tháng.
Công tác phí, thưởng lễ Tết, phụ cấp cơm trưa.
Bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 03, tờ bản đồ số 74, Quốc lộ 1A, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất