Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tổ 22, Khu phố Vĩnh Phát, Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Cung cấp thông tin sản phẩm chính xác.

Tìm kiếm và liên hệ khách hàng.

Đạt chỉ tiêu bán hàng và đảm bảo hài lòng khách hàng.

Thực hiện hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Khả năng tư vấn, giao tiếp tốt, đàm phán hiệu quả.

Chủ động nhanh nhẹn và trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 20 triệu VNĐ/tháng.

Công tác phí, thưởng lễ Tết, phụ cấp cơm trưa.

Bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin