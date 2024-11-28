Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Tổ 22, Khu phố Vĩnh Phát, Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Cung cấp thông tin sản phẩm chính xác.
Tìm kiếm và liên hệ khách hàng.
Đạt chỉ tiêu bán hàng và đảm bảo hài lòng khách hàng.
Thực hiện hoạt động marketing và chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Khả năng tư vấn, giao tiếp tốt, đàm phán hiệu quả.
Chủ động nhanh nhẹn và trách nhiệm trong công việc.
Khả năng tư vấn, giao tiếp tốt, đàm phán hiệu quả.
Chủ động nhanh nhẹn và trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8 - 20 triệu VNĐ/tháng.
Công tác phí, thưởng lễ Tết, phụ cấp cơm trưa.
Bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Công tác phí, thưởng lễ Tết, phụ cấp cơm trưa.
Bảo hiểm đầy đủ (BHXH, BHYT, BHTN).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ ĐÔ THÀNH ĐÀ NẴNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI