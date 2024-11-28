Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 30 Triệu

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 130 Điện Biên Phủ, Thanh Khê

- Miền Trung

- Quảng Nam, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh marketing cho phòng kinh doanh theo định hướng từ BLĐ công ty hàng tuần/Tháng/Năm
Quản lý, phân tích thị trường, thị phần, đối thủ cạnh tranh tại thị trường được giao. Dự báo dung lượng, diễn biến thị trường, quản lý dữ liệu thông tin khách hàng
Kiểm soát việc tuân thủ chính sách bán hàng của Phòng kinh doanh, kiểm soát thông tin (nội dung, hình ảnh) các chương trình marketing trên tất cả các kênh trực tuyến và trực tiếp.
Quản lý, thực hiện đúng các tiêu chuẩn hoạt động trưng bày xe, phòng làm việc, kho xe ... theo layout và tiêu chuẩn của thương hiệu
Giải quyết vướng mắc, khiếu nại của khách hàng phát sinh trong quá trình bán xe trong phạm vi quyền hạn của mình
Quản lý thực hiện giao dịch, đặt hàng. Quản lý hiệu quả chi phí hoạt động của Phòng Kinh doanh.
Phân công, giao việc, đánh giá hiệu quả công việc của nhân sự. Triển khai thực hiện đánh giá nhân sự theo định kỳ
Chịu trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo nhân sự cấp dưới về chuyên môn, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu công việc

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, Tuổi từ 28 => 40 tuổi
Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ Ô tô...
Có kinh nghiệm bán hàng ô tô từ 2 năm trở lên, tối thiểu 1 năm KN quản lý điều hành bán hàng.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, giao tiếp tốt, phong thái tự tin, hòa đồng vui vẻ. Cầu tiến, ham học hỏi và có tham vọng phát triển bản thân.
Có tố chất bán hàng, kỹ năng giao tiếp đàm phán, thiết lập và phát triển mối quan hệ khách hàng.
Biết làm Marketing truyền thông trên mạng xã hội là 1 lợi thế (Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok, Google Ads...)
Kỹ năng đào tạo nội bộ, kỹ năng coaching, tạo động lực và thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.
Ưu tiên có Giấy phép lái xe Ô tô.

Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10 - 15 + Thưởng doanh số hàng tháng (hấp dẫn, doanh số tốt thu nhập lên đến 30 - 40tr/tháng)
(hấp dẫn, doanh số tốt thu nhập lên đến 30 - 40tr/tháng)
Đóng BHXH sau thử việc; Nghỉ lễ tết/ phép năm theo quy định.
Chế độ phúc lợi (Thăm hỏi ốm đau, Thai sản, Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/ năm...)
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Nhân sự được định hướng phát triển, đào tạo theo tiêu chuẩn của thương hiệu chuẩn Quốc tế.
Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong tháng/quý/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ THĂNG LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 130 đường Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

