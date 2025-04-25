Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

· Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng hàng tháng.
· Tư vấn khách hàng sản phẩm, chương trình bán hàng, chương trình khuyến mại …
· Tiếp nhận & phối hợp với các bộ phận giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
· Theo dõi sinh nhật, xuất quà tặng và nhắn tin chúc mừng sinh nhật khách hàng theo quy định.
· Tiếp nhận, kiểm tra, quản lý hợp đồng và ký nháy trình Trưởng bộ phận & Ban giám đốc
Ban giám đốc
· Kiểm tra, theo dõi, trả thưởng khách hàng và trình Trưởng bộ phận, Phòng kế toán & Ban giám đốc.
· Theo dõi, phối hợp Phòng kinh doanh xây dựng chương trình bán hàng, chương trình khuyến mãi… (nếu có)
Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên
- Độ tuổi: 23 tuổi trở lên. Giới tính: Nam/Nữ
- Có 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Telesales, sales admin và chăm sóc khách hàng.
- Sử dụng thành thạo word, excel, powerpoint
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, kiểm soát cảm xúc
- Kỹ năng giải quyết vấn đề, đàm phán, thuyết phục, làm việc nhóm.
- Tác phong làm việc: độc lập, chịu đựng áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 11 - 15tr LCB + thưởng KPI + Phụ cấp + thưởng doanh số
- Lương T13 + Thưởng hiệu quả công việc
- Được hưởng chế độ BHXH theo quy định Bộ Luật lao động
- Nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định và các chế độ phúc lợi hấp dẫn (Sinh nhật, 8/3, 30/4, 1/5, 20/10,...)
- Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty: Year and party, team buidling, du lịch,...)
- Được trang bị thiết bị dụng cụ, thiết bị hỗ trợ cho công việc (Máy tính, đồng phục,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUROVIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lk1-01 ,Tổ 24, Thị Trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

