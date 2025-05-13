Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bình Phước thu nhập 12 - 15 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ pháp lý chứng từ cho khoản cấp tín dụng theo Phê duyệt tín dụng

v Soạn thảo các Hợp đồng, văn bản để thực hiện các thủ tục sau phê duyệt:

ü Tiếp nhận hồ sơ tín dụng và kiểm tra tính đầy đủ của Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ nguồn trả nợ; Hồ sơ chứng minh mục đích vay vốn; Hồ sơ tài sản bảo đảm; Hồ sơ cấp tín dụng theo quy trình phối hợp tác nghiệp.

ü Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục cần thiết để thực hiện các thủ tục nhận và quản lý tài sản bảo đảm.

ü Soạn thảo toàn bộ hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Phê duyệt tín dụng và/hoặc quy định của HDBank theo đúng mẫu biểu của HDBank và quy định của Pháp luật: Hợp đồng bảo; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Hợp đồng tín dụng; Biên bản họp của Công ty, Giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật….

v Thực hiện các thủ tục sau phê duyệt:

ü Hướng dẫn khách hàng ký kết các hợp đồng, văn bản, chứng từ theo Phê duyệt tín dụng.

ü Phản hồi đầy đủ và kịp thời cho các phòng/bộ phận có liên quan trong trường hợp không thực hiện được đầy đủ các thủ tục theo phê duyệt.

v Quản lý thông tin tài sản bảo đảm trên Symbols.

ü Thao tác nhập liệu và cập nhật thông tin chi tiết của tài sản bảo đảm (loại tài sản, chủ sở hữu, trị giá, địa chỉ, chứng từ sở hữu, thông tin bảo hiểm của tài sản …) và các thông tin có liên quan.

ü Nhập liệu, cập nhật và theo dõi thông tin tạm xuất/hoàn trả hồ sơ tài sản.

ü Xuất giải chấp tài sản trên hệ thống Symbols.

v Quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm của khách hàng theo quy định của HDBank, kể cả các hồ sơ tài sản đang được tạm xuất.

ü Thực hiện thủ tục giao, nhận hồ sơ tài sản bảo đảm giữa chủ tài sản hoặc Bên thứ ba với HDBank đồng thời đảm bảo phù hợp với quy trình, quy định của HDBank và phương thức quản lý hồ sơ tài sản bảo đảm đã được phê duyệt.

ü Kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của bản chính hồ sơ tài sản bảo đảm.

ü Chịu trách nhiệm bảo quản an toàn trong suốt quá trình thực hiện công việc cho đến khi bàn giao cho bộ phận KTGD&KQ để lưu giữ vào kho tiền theo quy định.

ü Thực hiện đóng gói và ký niêm phong trên phong bì chứa hồ sơ tài sản.

ü Thực hiện thủ tục lưu kho bản chính hồ sơ tài sản theo quy định của HDBank.

ü Thực hiện tạm xuất/xuất kho hồ sơ tài sản theo phê duyệt của cấp thẩm quyền.

ü Quản lý các hồ sơ tài sản đang được tạm xuất tại đơn vị trong suốt thời gian tạm xuất.

ü Phối hợp với bộ phận kho quỹ kiểm kê tài sản định kỳ/đột xuất theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp thẩm quyền.

v Theo dõi và quản lý tài sản bảo đảm là hàng hóa.

ü Phối hợp cùng chuyên viên Quan hệ khách hàng, Công ty giao nhận, Công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ kiểm tra tình trạng kho hàng.

ü Giám sát việc nhập hàng; đối chiếu số lượng, chất lượng, tổng giá trị hàng hóa nhập kho so với bộ chứng từ hoặc sổ sách theo dõi, sổ sách kế toán liên quan đến lô hàng và phê duyệt tín dụng.

ü Xác định giá trị lô hàng, giá trị hàng tồn kho tối thiểu để đảm bảo tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản theo đúng quy định của phê duyệt tín dụng và/hoặc quy định của HDBank nhằm phục vụ cho công tác giải ngân và theo dõi, quản lý hàng hoá;

ü Thực hiện bàn giao lô hàng cho công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ để quản lý và bảo quản (trong trường hợp phê duyệt hoặc phương thức thế chấp/cầm cố hàng hoá của HDBank có yêu cầu).

ü Thực hiện kiểm tra và lập biên bản kiểm tra kho hàng, chất lượng và số lượng hàng hóa định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp thẩm quyền.

ü Kiểm tra sổ sách kế toán, sổ theo dõi tình hình xuất/nhập/tồn hàng hóa do khách hàng cung cấp và đối chiếu với số lượng hàng tồn kho thực tế tại thời điểm kiểm tra.

v Quản lý việc mua bảo hiểm của tài sản bảo đảm.

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: ưu tiên tốt nghiệp ngành kinh tế,Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương…

- Trình độ Tin học: Thành thạo các công cụ tin học văn phòng cơ bản

-Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực có liên quan.

Ngành nghề: Ngân hàng, Tài chính / Đầu tư, Bán hàng / Kinh doanh

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Phước