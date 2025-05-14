Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 8 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP DNP HOLDING làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 8 Triệu

CÔNG TY CP DNP HOLDING
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
CÔNG TY CP DNP HOLDING

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING

Mức lương
5 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: Đắk R'Lấp, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Tìm kiếm NPP, đại lý mới
Chăm sóc KH cũ
Cập nhật thông tin thị trường
Phối hợp hoàn tất đơn hàng
Đề xuất ý tưởng kinh doanh khu vực phụ trách
Báo cáo, lập kế hoạch thị trường

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp 12/12
Trên 1 năm kinh nghiệm sales thị trường
Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng kênh phân phối, đại lý về mảng vật liệu xây dựng và điện nước
Thương lượng, bán hàng, giải quyết vấn đề, đọc số liệu, excel
Chấp nhận công tác ở các tỉnh khác theo điều động

Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng)
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức: Sinh nhật - hội thao, hội diễn, tiệc tất niên, lễ vinh danh, du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,…(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DNP HOLDING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: ĐƯỜNG SỐ 9, KCN 1 BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

