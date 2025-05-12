Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần sữa việt nam làm việc tại Bình Phước thu nhập 22 - 30 Triệu

Công ty cổ phần sữa việt nam
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công ty cổ phần sữa việt nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần sữa việt nam

Mức lương
22 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Phước:

- Bình Phước

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

KHU VỰC TUYỂN DỤNG: BÌNH PHƯỚC, TP. HỒ CHÍ MINH
Chịu trách nhiệm trước Trưởng Bán Hàng Vùng (ASM) về:
1. Triển khai, thực hiện các kế hoạch, hoạt động bán hàng chi tiết được cấp trên giao đối với đội bán hàng có quản lý.
2. Chịu trách nhiệm thực thi, thực hiện các công việc, kế hoạch, hoạt động liên quan đến phát triển khách hàng, đối tác, thương hiệu, thị trường thông qua đội bán hàng Nhà Phân Phối.
3. Bố trí, phân tuyến ghé thăm tối ưu; thực hiện việc huấn luyện & đánh giá hiệu quả thực hiện công việc Nhân Viên Bán Hàng Nhà Phân Phối
4. Xây dựng quan hệ và dịch vụ khách hàng tốt đẹp.
5. Quản lý chất lượng thông tin nhân viên Nhà Phân Phối, thông tin khách hàng được cập nhật, khai báo trên hệ thống
nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh được giao về: doanh thu, thị phần, phân phối, trưng bày, hình ảnh, sự hiện diện… tại địa bàn phụ trách.
HỌC VẤN & CHUYÊN NGÀNH:
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Kinh Tế, Marketing...
KINH NGHIỆM:
- Tối thiểu 02 - 03 năm kinh nghiệm làm công tác bán hàng, trong đó ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí giám sát bán hàng tại các công ty đa quốc gia/công ty có qui mô lớn về ngành hàng tiêu dùng nhanh/ngành hàng sữa, thực phẩm
KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:
1. Kiến thức chuyên môn :
- Quản lý, điều hành và kiểm tra các hoạt động của đội ngũ nhân viên.
- Phân tích tài chánh căn bản (doanh số, sản lượng, Lãi lỗ (P&L), Tỷ lệ hoàn vốn (ROI))
- Có kiến thức về kênh phân phối/ ngành hàng (thiết lập kế hoạch, theo dõi triển khai)
2. Kỹ năng tổng quát:
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng đàm phán
- Kỹ năng trình bày thuyết phục
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng dẫn dắt đội ngũ
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
CÁC YÊU CẦU KHÁC:
- Tiếng Anh giao tiếp
- Vi tính thành thạo
- Nhiệt tình, Có ý chí
- Chịu được áp lực công việc cao
- Có tính chính trực
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình PhướcHồ Chí Minh

Tại Công ty cổ phần sữa việt nam Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần sữa việt nam

Công ty cổ phần sữa việt nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

