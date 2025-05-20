Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
- Bình Phước:
- Bình Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Doanh số bán hàng
Tỷ lệ đạt doanh số kế hoạch
Phát triển các sản phẩm đầu tư
Quản lí hệ thống phân phối
Sự hợp tác của khách hàng
Giải quyết khiếu nại, thắc mắc
Triển khai các chính sách, qui định của công ty
Quản lí - Đào tạo nhân viên cấp dưới
Có được lực lượng nhân viên kế thừa
Trung thực và chính xác trong các báo cáo số liệu
Hỗ trợ điều tra thông tin thị trường
Số liệu và thời gian
Thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh
Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành QTKD, có ít nhất 02 nămkinh nghiệm về Giám Sát Bán Hàng
Tin học văn phòng
Có kiến thức về kinh doanh và quản lý, lĩnh vực về kinh doanh bán hàng thực phẩm
Kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm
Khả năng truyền đạt thông tin
Hiểu được thị trường phụ trách
Chịu được áp lực cao, nhạy bén trong kinh doanh
Khả năng quản lý, nhìn nhận tốt về thị trường và đưa ra giải pháp khắc phục
Ngành nghề: Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng, Dịch vụ khách hàng, Quản lý điều hành
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Bình Phước
Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam
