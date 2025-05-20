Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Acecook Việt Nam làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận

Doanh số bán hàng

Tỷ lệ đạt doanh số kế hoạch

Phát triển các sản phẩm đầu tư

Quản lí hệ thống phân phối

Sự hợp tác của khách hàng

Giải quyết khiếu nại, thắc mắc

Triển khai các chính sách, qui định của công ty

Quản lí - Đào tạo nhân viên cấp dưới

Có được lực lượng nhân viên kế thừa

Trung thực và chính xác trong các báo cáo số liệu

Hỗ trợ điều tra thông tin thị trường

Số liệu và thời gian

Thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh

Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành QTKD, có ít nhất 02 nămkinh nghiệm về Giám Sát Bán Hàng

Tin học văn phòng

Có kiến thức về kinh doanh và quản lý, lĩnh vực về kinh doanh bán hàng thực phẩm

Kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm

Khả năng truyền đạt thông tin

Hiểu được thị trường phụ trách

Chịu được áp lực cao, nhạy bén trong kinh doanh

Khả năng quản lý, nhìn nhận tốt về thị trường và đưa ra giải pháp khắc phục

Ngành nghề: Công nghệ thực phẩm / Dinh dưỡng, Dịch vụ khách hàng, Quản lý điều hành

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bình Phước