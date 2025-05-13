Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ - Vĩnh Long - Đồng Tháp ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long

Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu các sản phẩm.

Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu các sản phẩm.

Giới thiệu các sản phẩm của công ty cho khách hàng. Lắng nghe, tiếp thu và tìm hướng giải quyết yêu cầu của khách hàng

Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn cho khách hàng

Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng các thiết bị và giải pháp mới của công ty.

Thực hiện, phối hợp triển khai, theo dõi hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động cụ thể.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Nông Nghiệp: Kinh doanh Nông Nghiệp, Tự động hóa, Nông học, Kỹ thuật nông nghiệp

Ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong mảng máy móc, thiết bị nông nghiệp, hệ thống tưới, phân bón, ...

Tự tin trong giao tiếp

Có khả năng đàm phán, thuyết trình

Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh, năng động, tiếp thu nhanh. Có thể đi thị trường ở các tỉnh lân cận.

Sử dụng cơ bản tin học văn phòng như Word, Excel, ..

Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: lương cứng (8tr - 10tr) + thưởng doanh số

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Tham gia Bảo hiểm xã hội theo qui định Nhà nước

Gói khám sức khỏe định kỳ

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, nghỉ phép năm, ...

Teambulding, các hoạt động thể thao, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFARM

