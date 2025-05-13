Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH HIFARM
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/06/2025
CÔNG TY TNHH HIFARM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HIFARM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Vĩnh Long

- Đồng Tháp ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu các sản phẩm.
Giới thiệu các sản phẩm của công ty cho khách hàng. Lắng nghe, tiếp thu và tìm hướng giải quyết yêu cầu của khách hàng
Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn cho khách hàng
Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng các thiết bị và giải pháp mới của công ty.
Thực hiện, phối hợp triển khai, theo dõi hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động cụ thể.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan Nông Nghiệp: Kinh doanh Nông Nghiệp, Tự động hóa, Nông học, Kỹ thuật nông nghiệp
Ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong mảng máy móc, thiết bị nông nghiệp, hệ thống tưới, phân bón, ...
Tự tin trong giao tiếp
Có khả năng đàm phán, thuyết trình
Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh, năng động, tiếp thu nhanh. Có thể đi thị trường ở các tỉnh lân cận.
Sử dụng cơ bản tin học văn phòng như Word, Excel, ..

Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh: lương cứng (8tr - 10tr) + thưởng doanh số
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia Bảo hiểm xã hội theo qui định Nhà nước
Gói khám sức khỏe định kỳ
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, nghỉ phép năm, ...
Teambulding, các hoạt động thể thao, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HIFARM

CÔNG TY TNHH HIFARM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 161 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

