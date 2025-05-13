Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HIFARM làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH HIFARM
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
- Vĩnh Long
- Đồng Tháp ...và 2 địa điểm khác, Thành phố Vĩnh Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng mới và giới thiệu các sản phẩm.
Giới thiệu các sản phẩm của công ty cho khách hàng. Lắng nghe, tiếp thu và tìm hướng giải quyết yêu cầu của khách hàng
Tiếp thu, nâng cao kiến thức về sản phẩm và thị trường để tư vấn cho khách hàng
Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng các thiết bị và giải pháp mới của công ty.
Thực hiện, phối hợp triển khai, theo dõi hoạt động kinh doanh và đánh giá hiệu quả của từng hoạt động cụ thể.
Phối hợp với các bộ phận liên quan trong Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có từ 1 - 2 năm kinh nghiệm trong mảng máy móc, thiết bị nông nghiệp, hệ thống tưới, phân bón, ...
Tự tin trong giao tiếp
Có khả năng đàm phán, thuyết trình
Có đam mê với lĩnh vực kinh doanh, năng động, tiếp thu nhanh. Có thể đi thị trường ở các tỉnh lân cận.
Sử dụng cơ bản tin học văn phòng như Word, Excel, ..
Tại CÔNG TY TNHH HIFARM Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia Bảo hiểm xã hội theo qui định Nhà nước
Gói khám sức khỏe định kỳ
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13, nghỉ phép năm, ...
Teambulding, các hoạt động thể thao, ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HIFARM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI