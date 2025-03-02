Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Lexim làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 18 - A2, khu công nghiệp Hà Nội - Đài Tư, 386 đường Nguyễ, Phường Phúc Lợi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Hỗ trợ BLĐ về công tác triển khai các công việc của bộ phận kinh doanh và hoạt động bán hàng

- Triển khai, kiểm soát và giám sát tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của BP kinh doanh

- Kết nối, phối hợp các phòng ban để triển khai các dự án kinh doanh

- Thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh: doanh số, hiệu suất kinh doanh,…

- Chuẩn bị các bảo cáo phân tích và cập nhật tình hình kinh doanh

- Xây dựng và triển khai các mẫu biểu báo cáo nội bộ ( báo cáo ngày, tuần, tháng )

- Tổng hợp, lưu trữ các mẫu biểu, giấy tờ, báo cáo kinh doanh

- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ

- Tin học văn phòng cơ bản

- Nhanh nhẹn là 1 lợi thế

- Biết lái xe là 1 lợi thế, ưu tiên đã có kinh nghiệm sale bán hàng, BĐS, xe otô,..

Tại Công TY TNHH Lexim Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 13-15 triệu đồng (tùy năng lực và kinh nghiệm)

- Thưởng ngày lễ và cuối năm theo quy định của công ty.

- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.. theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Lexim

