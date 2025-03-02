Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Lexim làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Lexim
- Hà Nội:
- Lô 18
- A2, khu công nghiệp Hà Nội
- Đài Tư, 386 đường Nguyễ, Phường Phúc Lợi
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Hỗ trợ BLĐ về công tác triển khai các công việc của bộ phận kinh doanh và hoạt động bán hàng
- Triển khai, kiểm soát và giám sát tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của BP kinh doanh
- Kết nối, phối hợp các phòng ban để triển khai các dự án kinh doanh
- Thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh: doanh số, hiệu suất kinh doanh,…
- Chuẩn bị các bảo cáo phân tích và cập nhật tình hình kinh doanh
- Xây dựng và triển khai các mẫu biểu báo cáo nội bộ ( báo cáo ngày, tuần, tháng )
- Tổng hợp, lưu trữ các mẫu biểu, giấy tờ, báo cáo kinh doanh
- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tin học văn phòng cơ bản
- Nhanh nhẹn là 1 lợi thế
- Biết lái xe là 1 lợi thế, ưu tiên đã có kinh nghiệm sale bán hàng, BĐS, xe otô,..
Tại Công TY TNHH Lexim Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng ngày lễ và cuối năm theo quy định của công ty.
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.. theo quy định của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Lexim
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
