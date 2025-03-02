Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Lexim làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công TY TNHH Lexim làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công TY TNHH Lexim
Ngày đăng tuyển: 02/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Công TY TNHH Lexim

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công TY TNHH Lexim

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Lô 18

- A2, khu công nghiệp Hà Nội

- Đài Tư, 386 đường Nguyễ, Phường Phúc Lợi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Hỗ trợ BLĐ về công tác triển khai các công việc của bộ phận kinh doanh và hoạt động bán hàng
- Triển khai, kiểm soát và giám sát tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách của BP kinh doanh
- Kết nối, phối hợp các phòng ban để triển khai các dự án kinh doanh
- Thu thập và phân tích dữ liệu kinh doanh: doanh số, hiệu suất kinh doanh,…
- Chuẩn bị các bảo cáo phân tích và cập nhật tình hình kinh doanh
- Xây dựng và triển khai các mẫu biểu báo cáo nội bộ ( báo cáo ngày, tuần, tháng )
- Tổng hợp, lưu trữ các mẫu biểu, giấy tờ, báo cáo kinh doanh
- Thực hiện các công việc phát sinh theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt, trung thực, chăm chỉ
- Tin học văn phòng cơ bản
- Nhanh nhẹn là 1 lợi thế
- Biết lái xe là 1 lợi thế, ưu tiên đã có kinh nghiệm sale bán hàng, BĐS, xe otô,..

Tại Công TY TNHH Lexim Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 13-15 triệu đồng (tùy năng lực và kinh nghiệm)
- Thưởng ngày lễ và cuối năm theo quy định của công ty.
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN.. theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY TNHH Lexim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY TNHH Lexim

Công TY TNHH Lexim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 18 - A2 KCN Đài Tư - Hà Nội, 386 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

