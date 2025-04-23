Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phòng 1602, Tòa nhà The Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam - Quận 10 - Thủ Đức - Quận 5 - Tân Bình - Phú Nhuận, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

1. Lập danh sách các Khách hàng Nhà phân phối, Đại lý, các tạp hóa lớn, các chợ và kế hoạch tiếp cận bán hàng gặp mặt trực tiếp và ứng dụng công nghệ.

2. Kết hợp viếng thăm khách hàng lớn hoặc họp qua công nghệ để chào hàng và bán hàng đạt chỉ tiêu phụ trách. Giúp Khách hàng Nhà phân phối, Đại lý, các tạp hóa lớn, các chợ mở rộng mặt hàng, bán hàng, chia sẻ các thông tin về sản phẩm cho các khách hàng này để phát triển kinh doanh.

3. Đảm bảo chỉ tiêu của công ty về doanh thu, sản phẩm và khách hàng (Chỉ tiêu Tháng, Quí, Năm).

4. Triển khai đúng chương trình khuyến mãi công ty đến khách hàng.

5. Xây dựng mối quan hệ và phục vụ tốt với khách hàng.

6. Báo cáo bán hàng theo khu vực phụ trách bằng biểu mẫu hoặc hình ảnh gửi về công ty.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sales thị trường ngàng hàng FMCG.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục.

Biết sử dụng điện thoại thông minh và nhanh nhạy với các ứng dụng trên điện thoại.

Nhạy bén với các con số, yêu thích đi thị trường và làm việc với con người.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12M-20M/tháng

Hỗ trợ điện thoại

Đóng BHXH khi ký hợp đồng chính thức

Quà sinh nhật

Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ WOWBUY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin