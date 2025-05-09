Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA
Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 117A Nguyễn Thị Định, Phường 13, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 14 - 20 Triệu
Dẫn chương trình livestream và giao lưu với người xem .
Hoạt náo, khuấy động không khí trong suốt phiên livestream
Lên kịch bản các buổi live cùng các Idol
Tham gia quay các video, ấn phẩm truyền thông của công ty.
Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng được tiếng anh
Không yêu cầu kinh nghiệm (có KN sẽ có ưu thế hơn)
Thích giao lưu, tính cách cởi mở vui vẻ
Nhanh nhẹn, có khả năng xử lí tình huống trên phiên live
Không yêu cầu kinh nghiệm (có KN sẽ có ưu thế hơn)
Thích giao lưu, tính cách cởi mở vui vẻ
Nhanh nhẹn, có khả năng xử lí tình huống trên phiên live
Tại CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Ngoài LƯƠNG CỨNG + % hoa hồng + LƯƠNG DOANH THU
% hoa hồng + LƯƠNG DOANH THU
Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.
Được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
% hoa hồng + LƯƠNG DOANH THU
Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.
Được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI