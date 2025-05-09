Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 117A Nguyễn Thị Định, Phường 13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Dẫn chương trình livestream và giao lưu với người xem .

Hoạt náo, khuấy động không khí trong suốt phiên livestream

Lên kịch bản các buổi live cùng các Idol

Tham gia quay các video, ấn phẩm truyền thông của công ty.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng được tiếng anh

Không yêu cầu kinh nghiệm (có KN sẽ có ưu thế hơn)

Thích giao lưu, tính cách cởi mở vui vẻ

Nhanh nhẹn, có khả năng xử lí tình huống trên phiên live

Tại CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Ngoài LƯƠNG CỨNG + % hoa hồng + LƯƠNG DOANH THU

% hoa hồng + LƯƠNG DOANH THU

Có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Môi trường làm việc thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau.

Được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOODTIME MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin