Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 14 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM

Nhân viên văn phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

•Làm việc với khách hàng qua mail hoặc họp trực tiếp khi cần thiết
•Làm việc với nhà cung cấp qua mail về phát triển liệu
•Làm trực tiếp với các bộ phận liên quan như rập, may mẫu, QC, Production, Thu mua.....
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Anh lưu loát (Nghe, nói, đọc, viết)
Thành thạo vi tính văn phòng (excel, word, PPT)
Có thể đi công tác nước ngoài
Khả năng giao tiếp tốt
Chịu được áp lực công việc
Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, thái độ làm việc tốt, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH ngay thời gian thử việc.
- Phép năm 14 ngày/năm
- BH Tai nạn 24/24
- Hỗ trợ cha mẹ già 100.000đ/ tháng, con nhỏ 200.000đ/ tháng
- Hỗ trợ xăng xe: 50L/ tháng;
- Hỗ trợ đi lại: 700.000đ/ tháng
- Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca
- Xét tăng lương hàng năm
- Du lịch
- Các phúc lợi khác bằng hoặc cao hơn luật lao động
=>Có Xe đưa rước tuyến MeGa Q.12 và Thuận Kiều Plaza Q.5

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: LÔ HC1 VÀ LÔ 01 HC-2, ĐƯỜNG SỐ 3, KCN XUYÊN Á, MỸ HẠNH BẮC, ĐỨC HÒA, LONG AN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

