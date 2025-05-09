Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: KCN Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hoà, Huyện Đức Hòa

•Làm việc với khách hàng qua mail hoặc họp trực tiếp khi cần thiết

•Làm việc với nhà cung cấp qua mail về phát triển liệu

•Làm trực tiếp với các bộ phận liên quan như rập, may mẫu, QC, Production, Thu mua.....

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tiếng Anh lưu loát (Nghe, nói, đọc, viết)

Thành thạo vi tính văn phòng (excel, word, PPT)

Có thể đi công tác nước ngoài

Khả năng giao tiếp tốt

Chịu được áp lực công việc

Có tinh thần trách nhiệm, hòa đồng, thái độ làm việc tốt, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH LONG VĨ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia BHXH ngay thời gian thử việc.

- Phép năm 14 ngày/năm

- BH Tai nạn 24/24

- Hỗ trợ cha mẹ già 100.000đ/ tháng, con nhỏ 200.000đ/ tháng

- Hỗ trợ xăng xe: 50L/ tháng;

- Hỗ trợ đi lại: 700.000đ/ tháng

- Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca

- Xét tăng lương hàng năm

- Du lịch

- Các phúc lợi khác bằng hoặc cao hơn luật lao động

=>Có Xe đưa rước tuyến MeGa Q.12 và Thuận Kiều Plaza Q.5

