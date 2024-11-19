Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà CMC, 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/linh kiện điện Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thiết bị/linh kiện điện: Công tắc, ổ cắm, bóng đèn....
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm thiết bị điện, đến khách hàng đại lý
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm cả việc tham gia các sự kiện, triển lãm.
Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng và các báo cáo khác theo yêu cầu.
Cập nhật thông tin về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh.
Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.
Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện.
Có kiến thức về các sản phẩm thiết bị/linh kiện điện.
Có khả năng chịu áp lực công việc cao.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Khả năng lập kế hoạch và tổ chức công việc tốt.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thưởng:
- Thưởng các ngày Lễ đặc biệt trong năm bao gồm như tết Dương lịch, Âm lịch, sinh nhật công ty,...
- Thưởng kết quả kinh doanh theo commision
- Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
2. Lương và chế độ khác
- Du lịch
- Phụ cấp
- Công tác phí
- Lương: Thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
- Định kỳ xét tăng lương 1 lần/năm
3. Bảo hiểm các loại:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ: BHXH (theo bậc lương BHXH của Công ty quy định), BHYT, thăm hỏi ốm đau, tai nạn, sinh nhật, hiếu hỉ...
- Bảo hiểm sức khỏe cao cấp AON Care
4. Địa điểm và môi trường làm việc:
- Làm việc tại văn phòng HN, 11 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy.
- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ.
- Có nhiều cơ hội được thăng tiến phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ CMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội: Số 11, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội HCM: 271 Hùng Vương, Phường 9, Quận 5, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

