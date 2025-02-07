Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 3

- i4, ngõ 114 Trung Kính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý tổng thể hoạt động trung tâm gồm bộ phận: đào tạo, chăm sóc học viên, hành chính nhân sự, tài chính kế toán, marketing & tuyển sinh, đảm bảo hoạt động vận hành trơn tru.
Thiết lập, giám sát mục tiêu, KPI của từng bộ phận, đánh giá hiệu suất định kỳ.
mục tiêu, KPI
Tổ chức họp giao ban với các trưởng phòng, báo cáo tình hình hoạt động lên giám đốc.
Giải quyết các vấn đề nội bộ, đưa ra quyết định tối ưu để tăng hiệu suất làm việc của từng bộ phận.
Đề xuất các sáng kiến, chiến thuật bao gồm khuyến mại, giảm giá khóa học, và các ưu đãi khác để tăng doanh số bán hàng.
Quản lý thúc đẩy, tạo động lực để nhân viên hoàn thành tốt công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp,...
Có kinh nghiệm từ 3-5 năm vị trí Quản lý, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm mảng đào tạo - giáo dục
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng xử lý tình huống
Năng lực sắp xếp công việc hiệu quả
Chính trực, tử tế.
Đam mê nhiệt huyết trong công việc.
Theo sát và bám sát mục tiêu.
Có khả năng quản lý và dẫn dắt đội nhóm
Thái độ tích cực, và nhiệt tình.
Có khả năng chịu được áp lực.
Có khả năng truyền lửa cho đội nhóm
Tự tin và chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15-20tr tùy kinh nghiệm làm việc + thưởng % KPIs doanh thu
Công tác phí và các chế độ thưởng, nghỉ phép, lễ tết, BHXH theo Luật lao động.
Được đào tạo và phát triển chuyên môn.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Học Tiếng Hàn miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 105, tổ dân phố số 3, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

