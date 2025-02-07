Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 3 - i4, ngõ 114 Trung Kính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Quản lý tổng thể hoạt động trung tâm gồm bộ phận: đào tạo, chăm sóc học viên, hành chính nhân sự, tài chính kế toán, marketing & tuyển sinh, đảm bảo hoạt động vận hành trơn tru.

Thiết lập, giám sát mục tiêu, KPI của từng bộ phận, đánh giá hiệu suất định kỳ.

mục tiêu, KPI

Tổ chức họp giao ban với các trưởng phòng, báo cáo tình hình hoạt động lên giám đốc.

Giải quyết các vấn đề nội bộ, đưa ra quyết định tối ưu để tăng hiệu suất làm việc của từng bộ phận.

Đề xuất các sáng kiến, chiến thuật bao gồm khuyến mại, giảm giá khóa học, và các ưu đãi khác để tăng doanh số bán hàng.

Quản lý thúc đẩy, tạo động lực để nhân viên hoàn thành tốt công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh doanh, Quản trị doanh nghiệp,...

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm vị trí Quản lý, ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm làm mảng đào tạo - giáo dục

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng xử lý tình huống

Năng lực sắp xếp công việc hiệu quả

Chính trực, tử tế.

Đam mê nhiệt huyết trong công việc.

Theo sát và bám sát mục tiêu.

Có khả năng quản lý và dẫn dắt đội nhóm

Thái độ tích cực, và nhiệt tình.

Có khả năng chịu được áp lực.

Có khả năng truyền lửa cho đội nhóm

Tự tin và chuyên nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 15-20tr tùy kinh nghiệm làm việc + thưởng % KPIs doanh thu

Công tác phí và các chế độ thưởng, nghỉ phép, lễ tết, BHXH theo Luật lao động.

Được đào tạo và phát triển chuyên môn.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Học Tiếng Hàn miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC HI KOREAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin