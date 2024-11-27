Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SUNLIFE FLAGSHIP - SỐ 89 NGUYỄN ĐÌNH THI, THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn Khách hàng tiềm năng. Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm - tài chính tối ưu cho Khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng trước và sau bán, mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của NOUS by Sun Life (thông qua các buổi event, workshop và hệ thống quà tặng Khách hàng)

- Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân .

Địa chỉ làm việc: Sunlife Flagship - Số 89 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Thời gian làm việc từ 9h (T2-T6)

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24 - 35 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

- Ứng viên có kinh nghiệm tư vấn, chắm sóc khách hàng là 1 lợi thế. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản với hai mốc PLC tương ứng PLC1 12.900.000, PLC2 16.900.000 và thưởng doanh số quý tháng năm.

- Được hỗ trợ thu nhập ngay trong tháng đào tạo đầu tiên (khi hoàn thành các khoa học về Luật Bảo hiểm, Sản phẩm công ty, Kỹ năng và thi chứng chỉ do Bộ tài chính quy định)

- Trợ cấp chi phí điện thoại, gửi xe: 900.000 vnđ/tháng.

- Được cung cấp ipad hoặc máy tính bảng cá nhân để làm việc ...

- Hỗ trợ quà tặng socialize, định kỳ hằng tuần có các workshop, event để chăm sóc khách hàng...

- Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu để phát triển kỹ năng...

- Được đầy các hợp đồng handover để chăm sóc Khách hàng cũ, từ đó phát sinh hợp đồng mới...

- Bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình....

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội thăng tiến lên Team Leader sau 6 tháng - 1 năm sau khi tích luý kinh nghiệm, kỹ năng và đạt được kết quả kinh doanh theo yêu cầu...

- Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung và năng động...

- Được làm việc tại văn phòng chuẩn 5 sao với không gian mở, chuyên nghiệp và sáng tạo, có view Hồ Tây tại 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội. Trong đó tầng 1 là Art store, Exhibition Space (triển lãm nghệ thuật) và tầng 5 là Rooftop cafe là nơi có thể ngôi làm việc và tiếp Khách...

- Định quỳ hằng quý, năm, Nous sẽ có các chuyên du lịch trong và ngoài nước dành cho Chuyên viên tư vấn tài chính đạt kết quả kinh doanh xuất sắc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

