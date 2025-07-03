Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

-Tổng hợp, kiểm tra và đảm bảo tất cả các khoản phát sinh được theo dõi, cập nhật hợp thời, chính xác.

-Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị theo định kỳ.

-Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế công ty.

-Đối chiếu, kiểm tra sổ sách kế toán nội bộ và với các đơn vị liên quan.

-Hướng dẫn, hỗ trợ kế toán viên và các bộ phận liên quan về hạch toán và quy trình tài chính – kế toán.

-Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo hiệu quả công việc và minh bạch tài chính.

-Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

-Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

-Nắm vững các quy định pháp luật về thuế, kế toán và tài chính.

-Thành thạo phần mềm kế toán, MS Excel, Word.

-Cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc.

-Kỹ năng lập báo cáo tài chính và phân tích số liệu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Hiện tại làm việc ở VP Thủ Đức, tháng 8 chuyển sang văn phòng mới ở Quận 7 ( Khu TMDV KCX Tân Thuận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG

