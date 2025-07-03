Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MINH LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MINH LONG
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/07/2025
CÔNG TY TNHH MINH LONG

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

-Tổng hợp, kiểm tra và đảm bảo tất cả các khoản phát sinh được theo dõi, cập nhật hợp thời, chính xác.
-Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị theo định kỳ.
-Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật và quy chế công ty.
-Đối chiếu, kiểm tra sổ sách kế toán nội bộ và với các đơn vị liên quan.
-Hướng dẫn, hỗ trợ kế toán viên và các bộ phận liên quan về hạch toán và quy trình tài chính – kế toán.
-Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo hiệu quả công việc và minh bạch tài chính.
-Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán và các đơn vị liên quan.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.
-Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.
-Nắm vững các quy định pháp luật về thuế, kế toán và tài chính.
-Thành thạo phần mềm kế toán, MS Excel, Word.
-Cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc.
-Kỹ năng lập báo cáo tài chính và phân tích số liệu tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Hiện tại làm việc ở VP Thủ Đức, tháng 8 chuyển sang văn phòng mới ở Quận 7 ( Khu TMDV KCX Tân Thuận)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MINH LONG

CÔNG TY TNHH MINH LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 216-218 Quốc lộ 13,Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

