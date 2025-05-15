Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu

Mức lương 16 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 61 Nguyễn Quốc Trị, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán, báo cáo tài chính của công ty.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Cập nhật và quản lý hệ thống sổ sách kế toán.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bất động sản.

Nắm vững các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam.

Thành thạo các phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng (Excel, Word, PowerPoint).

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP CÔNG VIÊN TÂM LINH TÂM ĐIỀN - TÂY YÊN TỬ

