Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Xác định khách hàng mục tiêu , thu thập thông tin đối tượng khách hàng doanh nghiệp ( khảo sát thực tế ; khai thác thông tin từ internet , hội chợ , triển lãm ...)

- Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng những sản phẩm của công ty, chốt hợp đồng bán hàng, chăm sóc khách hàng sau bán;

- Phối hợp với bộ phận Kế toán để quản lý và thu hồi công nợ

- Thời gian làm việc: 08h00 - 17h00, thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ thứ 7, chủ nhật)

- Văn phòng: M4-68, Vinhomes Grand Park, P. Long Bình, TP. Thủ Đức

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng /đại học, có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

- Đã có kinh nghiệm làm việc trong môi trường kinh doanh ( hóa chất công nghiệp , máy móc , thiết bị công nghiệp, linh kiện ...) cho khách hàng B2B (khách hàng doanh nghiệp)

- Đã có kinh nghiệm bán hàng cho ngành ô tô như ( bán xe đầu kéo , xe tải ; bán lốp xe , bán phụ tùng , linh kiện cho xe ô tô ...), làm việc với đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

- CV/đơn xin việc;

- CCCD/CMND photo công chứng;

- Bằng cấp/Chứng chỉ photo công chứng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 10- 15 triệu + lương doanh số .

- Chính sách lương thỏa thuận ; thưởng và đãi ngộ hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao ; được khám tổng quát sức khỏe định kỳ hàng năm .

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở; có cơ hội thăng tiến và khẳng định bản thân ; gắn bó lâu dài .

- Được tham gia các khóa đào tạo về sản phẩm ; các kỹ năng bán hàng .

- Được tham gia BHXH, có 12 ngày phép/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP THÁI SƠN

