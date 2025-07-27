Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS
Ngày đăng tuyển: 27/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/08/2025
CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS

Mức lương
9 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: MV Building, 18A1 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 50 Triệu

Thị trường toàn cầu, chủ yếu tập trung ở US, UK, EU
Test new idea hàng ngày và scale idea win
Phối hợp với team R&D hằng ngày chặt chẽ, review idea hàng ngày hàng tuần
Đánh giá + phân tích các dữ liệu chỉ số marketing trên các nền tảng
Đề xuất và triển khai phát triển hiệu suất khách trên từng chiến dịch quảng cáo.
Rà soát, đánh giá và thay đổi phương thức quảng cáo phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo và xu hướng thị trường.
Nghiên cứu và cập nhật các thuật toán kỹ thuật mới của FB.

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương (thị trường Mỹ) hoặc có kinh nghiệm về POD, Dropshipping là 1 lợi thế
Ứng viên sinh năm từ 1999 - 2003
Chỉ tuyển Nam
Có tư duy tốt về marketing và khả năng tự học
Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản
Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, chủ động trong công việc
Có Laptop làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 - 12tr (tùy năng lực) + Phụ cấp + % Profit (Thu nhập không giới hạn)
Phụ cấp ăn trưa 600.000/tháng, 300.000 chuyên cần
Thử việc từ 1-2 tháng hưởng 85% lương
Đóng BHXH sau 6 tháng
Được review lương hàng năm
Thưởng nghỉ lễ, Tết, team building và du lịch hàng năm.
Môi trường gen Z vui vẻ, không toxic, văn hóa làm việc hết mình chơi hết sức, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Làm việc tại Building đẹp, có cafe, hoa quả miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS

CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà MV Building, số 18A1 Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

