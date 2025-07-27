Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 50 Triệu

Mức lương 9 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: MV Building, 18A1 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 50 Triệu

Thị trường toàn cầu, chủ yếu tập trung ở US, UK, EU

Test new idea hàng ngày và scale idea win

Phối hợp với team R&D hằng ngày chặt chẽ, review idea hàng ngày hàng tuần

Đánh giá + phân tích các dữ liệu chỉ số marketing trên các nền tảng

Đề xuất và triển khai phát triển hiệu suất khách trên từng chiến dịch quảng cáo.

Rà soát, đánh giá và thay đổi phương thức quảng cáo phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo và xu hướng thị trường.

Nghiên cứu và cập nhật các thuật toán kỹ thuật mới của FB.

Với Mức Lương 9 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương (thị trường Mỹ) hoặc có kinh nghiệm về POD, Dropshipping là 1 lợi thế

Ứng viên sinh năm từ 1999 - 2003

Chỉ tuyển Nam

Có tư duy tốt về marketing và khả năng tự học

Đọc hiểu tiếng Anh cơ bản

Tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó, chủ động trong công việc

Có Laptop làm việc

Tại CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7 - 12tr (tùy năng lực) + Phụ cấp + % Profit (Thu nhập không giới hạn)

Phụ cấp ăn trưa 600.000/tháng, 300.000 chuyên cần

Thử việc từ 1-2 tháng hưởng 85% lương

Đóng BHXH sau 6 tháng

Được review lương hàng năm

Thưởng nghỉ lễ, Tết, team building và du lịch hàng năm.

Môi trường gen Z vui vẻ, không toxic, văn hóa làm việc hết mình chơi hết sức, có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Làm việc tại Building đẹp, có cafe, hoa quả miễn phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIRACLE ECOMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin