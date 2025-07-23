Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 2W UNG VĂN KHIÊM, PHƯỜNG 25., Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Hạch toán kế toán

Ghi nhận và kiểm soát chứng từ kế toán, nghiệp vụ phát sinh liên quan đến đầu tư, mua bán BĐS, chi phí vận hành dự án,...

Hạch toán doanh thu – chi phí, giá vốn, thuế GTGT, thuế TNDN đúng quy định.

Báo cáo tài chính

Lập và kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Phân tích số liệu kế toán và báo cáo quản trị phục vụ Ban lãnh đạo.

Quản lý dòng tiền và công nợ

Theo dõi dòng tiền thu – chi, đảm bảo cân đối dòng tiền cho các hoạt động.

Kiểm tra, đối chiếu và theo dõi công nợ phải thu – phải trả với khách hàng, nhà thầu, đối tác,…

Thuế và kiểm toán

Chuẩn bị hồ sơ, làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán độc lập và các đơn vị liên quan.

Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, báo cáo sử dụng hóa đơn,...

Kiểm soát nội bộ và quy trình

Kiểm tra, rà soát quy trình nghiệp vụ kế toán nội bộ, phối hợp phòng ban để đảm bảo tính tuân thủ và minh bạch.

Tham gia xây dựng, điều chỉnh quy trình tài chính – kế toán phù hợp với từng giai đoạn đầu tư/dự án.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp, ưu tiên trong lĩnh vực BĐS, xây dựng, đầu tư dự án.

Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến thuế, kế toán, tài chính.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, FAST, Bravo...) và Excel.

Kỹ năng tổng hợp, phân tích số liệu tốt, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Có mối quan hệ tốt với các NCC/ Tư vấn

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HÀ AN Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi (theo chính sách chung công ty).

Thưởng cổ phiếu theo chính sách ESOP (theo chính sách của Công ty).

Thưởng theo hiệu quả làm việc.

Mua nhà ưu đãi giảm giá và trả góp không lãi suất (theo chính sách của Công ty).

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và tai nạn 24/24 cho bản thân và gia đình (theo chính sách của Công ty).

Du lịch nghỉ mát hằng năm.

Các khoản phúc lợi, lễ tết.

Cơ hội đào tạo phát triển.

Các khoản thưởng khác (theo chính sách của Công ty).

