Tuyển Nhân viên kinh doanh Viện Thẩm Mỹ Cci Beauty Center làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 54 Lê Văn Thiêm, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tiếp nhận data của công ty về các khách hàng có nhu cầu thẩm mỹ, gọi tư vấn các dịch vụ tới khách hàng, đăt lịch hẹn, care khách tới cơ sở.

Tiếp nhận phản hồi của khách hàng đã làm dịch vụ, chuyển thông tin tới cơ sở, bộ phận chăm sóc khách hàng.

Nhập thông tin tư vấn khách hàng lên phần mềm CRM của công ty.

Nhập các báo cáo về khách hàng, doanh số theo yêu cầu của phòng Telesales.

Học hỏi liên tục, linh hoạt và thay đổi kịch bản theo từng thời kỳ để đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi khách hàng tốt nhất

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm telesales hoạch kinh nghiệm sales trực tiếp các ngành nghề liên quan đến làm đẹp: mỹ phẩm, TPCN, bảo hiểm

Giọng nói dễ nghe, có khả năng xử lý tình huống, ngôn ngữ linh hoạt. Không nói ngọng, không nói giọng địa phương

Kỹ năng chốt sale, xử lý từ chối, thuyết phục khách hàng

Nỗ lực chăm chỉ, cầu tiến, tinh thần nhiệt huyết. Đam mê kinh doanh

Yêu cầu khác: ứng viên có laptop cá nhân.

Tại Viện Thẩm Mỹ Cci Beauty Center Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Được đào tạo, học tập và nâng cao trình độ

Thưởng lễ tết 30/4, 1/5, 2/9, Tết dương, Tết âm, sinh nhật....

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được hưởng các chính sách và chế độ theo quy định của Công ty

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 40 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Cci Beauty Center

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.