Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 8.000.000 – 10.000.000 + Phụ cấp ăn trưa 25.000đ/ngày + PC trách nhiệm 1.000.000đ/tháng + PC xăng xe 1.000.000đ/tháng. Thưởng sinh nhật, lễ tết, thưởng theo quy định của công ty, tăng lương theo thâm niên và năng làm việc. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cạnh tranh và năng động; Thực hiện đầy đủ các chế độ theo Luật lao động, đóng BHXH khi kết thúc thời gian thử việc; Đào tạo nâng cao kỹ năng và trình độ chuyên môn; Tham gia các hoạt động đoàn thể và văn hóa doanh nghiệp; Được đi , Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm KH KCN, Đại lý, nhà phân phối trong khu vực hà nội và các tỉnh lân cận mặt hàng vật tư đóng gói, xốp nổ, băng dính, túi niêm phong, tem in nhiệt,...

Chăm sóc, upsale KH hiện hữu và phát triển tập khách hàng

Thúc đẩy doanh thu, kiểm soát công nợ,...

Nghiên cứu thị trường và đề xuất triển khai chiến lược;

Tham mưu cho giám đốc chi nhánh về biến động thay đổi bán hàng trong tuần, tháng.

Một số công việc khác của GĐCN giao phó.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam, ứng viên Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành QTKD, Kinh tế,...

Giao tiếp tốt, năng động, có khả năng đàm phán, thuyết phục, tu duy tốt;

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Thái độ làm việc trung thực, nghiêm túc;

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm cao;

Gắn bó và làm việc lâu dài.

Có Laptop.

Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Quốc tế Tân Trường

