Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
Mức lương
10 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 10
- 17 triệu (mức lương xứng đáng theo năng lực, upto trực tiếp khi phỏng vấn)
- Thưởng lương thứ 13, dịp lễ, Tết, sinh nhật,...
- Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng
- Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
- Du lịch cùng công ty hàng năm
- Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân của ứng viên, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 19 Triệu
- Được công ty hỗ trợ list khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết. Duy trì và phát triển mảng khách hàng này
Với Mức Lương 10 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
- Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung giao tiếp tốt.
- Sử dụng thành thạo máy vi tính, Word, Excel.
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình
- Có thể đi công tác
Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 19 triệu VND
Lương cứng: 10 - 19 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
