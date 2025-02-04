Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 19 Triệu

Mức lương 10 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 - 17 triệu (mức lương xứng đáng theo năng lực, upto trực tiếp khi phỏng vấn) - Thưởng lương thứ 13, dịp lễ, Tết, sinh nhật,... - Hỗ trợ cơm trưa tại văn phòng - Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định - Du lịch cùng công ty hàng năm - Cơ hội thăng tiến rõ ràng, luôn nâng cao phát triển bản thân của ứng viên, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 19 Triệu

- Được công ty hỗ trợ list khách hàng tiềm năng, khách hàng thân thiết. Duy trì và phát triển mảng khách hàng này

Với Mức Lương 10 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan

- Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung giao tiếp tốt.

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, Word, Excel.

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ, chịu khó, nhiệt tình

- Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 19 triệu VND

Lương cứng: 10 - 19 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHỒN THỊNH - TAE GWANG

