Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Peakview

- 36 Hoàng Cầu

- Đống Đa

- Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách mua vé máy bay quốc tế và dịch vụ đi kèm qua các nền tảng mạng xã hội: Facebook, zalo, Tiktok...
Xử lý đơn hàng/ Khách hàng từ hệ thống đẩy về: Tư vấn thông tin, hành trình, hướng dẫn thanh toán, chốt đơn...
Chăm sóc khách hàng sau chuyến bay & xử lý các vấn đề phát sinh sau bán
Thu thập thông tin phân tích khách hàng tăng doanh thu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học
Không yêu cầu kinh nghiệm, được tham gia đào tạo bài bản về các nghiệp vụ bán hàng, vé máy bay
Kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm
Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, tương xứng năng lực
Thu nhập upto 10M+/tháng
Review thăng tiến, thu nhập định kỳ hàng năm
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng Lễ, Tết, 12 ngày phép năm.
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại và trang thiết bị làm việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...)
Được thăm khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động, sự kiện nội bộ: Company Trip, Teambuilding, Gala Dinner,...
Ưu đãi du lịch độc quyền dành cho nhân sự nội bộ.
Trà, cafe miễn phí tại văn phòng
Môi trường công ty khởi nghiệp năng động, cởi mở và thẳng thắn, chính bạn có thể định hình, một môi trường làm việc hòa nhập nơi mọi ý tưởng đều được vun đắp và chúng ta cùng nhau tạo dựng nên văn hóa làm việc tích cực, cởi mở và hoà đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM VNTRAVEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 22, phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

