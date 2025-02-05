Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu và bán các sản phẩm thiết bị PCCC cho khách hàng (bao gồm cả thiết bị và dịch vụ liên quan).

Lập kế hoạch kinh doanh, tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thực hiện các hoạt động khảo sát, đo đạc và phân tích yêu cầu kỹ thuật của khách hàng để đề xuất các giải pháp phù hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng, chăm sóc khách hàng hiện tại và mở rộng mạng lưới khách hàng mới.

Tư vấn kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình triển khai và sử dụng sản phẩm.

Thực hiện báo giá, hợp đồng và theo dõi tiến độ đơn hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Giới tính: Nam/Nữ (ưu tiên Nam).

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành kỹ thuật, cơ khí, điện hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kinh nghiệm: Hơn 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc bán hàng kỹ thuật, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành thiết bị PCCC.

Kỹ năng:

- Kỹ năng bán hàng và giao tiếp tốt.

- Kiến thức về các sản phẩm và thiết bị PCCC.

- Kỹ năng tư vấn, đàm phán, thuyết phục khách hàng.

- Đọc hiểu bản vẽ CAD.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Chủ động, nhiệt huyết và có đam mê trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu D&C VINA

