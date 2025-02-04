Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUNECO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SUNECO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SUNECO VIỆT NAM

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Làm việc trong môi trường năng động Lương và thưởng cạnh tranh

- theo năng lực, Thu Nhập = Lương cơ bản + Phụ cấp + KPI + Lương Doanh Số + Thưởng Mục Tiêu + Thưởng Khác; Khởi điểm từ 8 triệu, tổng thu nhập từ 10

- 20 triệu / tháng Môi trường phát triển sâu về nghề và khả năng năng lực toàn diện Được tạo điều kiện phát triển Năng lực theo nhu cầu và mong muốn của bản thân Thưởng theo mục tiêu, theo doanh số bán hàng Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng cuối năm theo đóng góp; thưởng thi đua; Tham gia , Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì chăm sóc khách hàng cũ của công ty.
Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động bán hàng, phát triển thị trường,... nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh được giao.
Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của Công ty
Tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ khách hàng, làm báo giá chào hàng, duy trì, củng cố và đề xuất các phương án chăm sóc khách hàng hiệu quả.
Tìm kiếm, khai thác các kênh truyền thông, marketing thúc đẩy quảng bá sản phẩm kinh doanh của công ty
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ ( 22- 35 tuổi ) yêu thích công việc bán hàng, có tính kỷ luật cao và năng lực bán hàng tốt
Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành liên quan về thương mại, marketing.
Có kinh nghiệm bán hàng TMĐT, hiểu biết về đèn năng lượng mặt trời là một lợi thế
Có phương tiện đi lại - Xe máy và phương tiện liên lạc - Smart Phone (Công ty cung cấp sim và gói cước)
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng thuyết phục.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Sự tự tin và kiên nhẫn khi làm việc với các đối tác và khách hàng.
Sẵn lòng di chuyển và làm việc linh hoạt theo yêu cầu công việc
Thời gian làm việc: 8h - 12h & 13h30 - 17h30 từ thứ 2 - thứ 7

Tại CÔNG TY TNHH SUNECO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 7 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUNECO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 32-Lô A11-Khu đô thị Lê Trọng Tấn-Geleximco, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

