Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trẻ trung, năng động, tôn trọng sự phát triển, cung cấp 100% trang thiết bị, công cụ dụng cụ thực hiện công việc., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nhận dữ liệu khách hàng mới từ công ty cung cấp tự động trên CRM. (không phải tìm kiếm data)

Gọi điện giới thiệu, tư vấn, thuyết phục khách hàng dùng thử dịch vụ vệ sinh bảo dưỡng, thay lõi lọc nước tại nhà.

Đặt lịch hẹn với khách hàng để kỹ thuật đến thực hiện dịch vụ.

Cập nhật thông tin & chăm sóc, tái b.á.n theo định kỳ.

Báo cáo, cải tiến công việc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghiêm túc, trung thực, máu lửa và nhiệt tình trong công việc.

Có định hướng rõ ràng với công việc, ham học, muốn công việc tốt, thu nhập cao và ổn định.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói nhiều năng lượng, không nói ngọng, nói lắp.

Tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 5.1 - 6 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ DND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin