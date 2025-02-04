Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng doanh thu Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có khả năng phát triển kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề. Được tham gia đào tạo các kỹ năng liên quan đến chăm sóc khách hàng và quản lý công việc từ những nhân viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Telesale, giới thiệu sản phẩm với các khách hàng đã để lại thông tin. Chuyển đổi thành người học và hướng dẫn khách hàng thanh toán, sử dụng dịch vụ.

Setup lịch học giữa học viên và giáo viên, đảm bảo tất cả học viên đều được setup học

Xử lý các vấn đề phát sinh của học viên, bao gồm các khiếu nại và thắc mắc, nhằm đảm bảo sự hài lòng và trải nghiệm học tập tốt nhất.

Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần để đảm bảo quá trình học tập diễn ra thuận lợi và chuyên nghiệp.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén trong việc nắm bắt vấn đề của học viên.

Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc, quản lý tốt thời gian và lịch trình.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, Sales.

Sẵn sàng làm việc với tinh thần đồng đội và hỗ trợ học viên trong các vấn đề cá nhân liên quan đến lịch học.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HỒNG LĨNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin