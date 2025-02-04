Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: ăn trưa, đi lại

- Nghỉ phép 12 ngày/năm và du lịch hằng năm. Số ngày nghỉ phép tăng theo thâm niên làm việc, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Khai thác thông tin thị trường về sản phẩm công ty đang cung cấp (được Trưởng phòng KD & BGĐ hỗ trợ thông tin khách hàng và tạo các mỗi quan hệ sẵn có).
- Tư vấn bán hàng & cung cấp thiết bị của Công ty cho khách hàng có nhu cầu.
- Thực hiện kế hoạch khai thác khách hàng theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kinh doanh.
- Làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Thu tiền hàng, xác nhận công nợ với khách hàng.
- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên nữ, tuổi trên 25
- Đam mê công việc kinh doanh
- Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 18 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: D41, Khu B, Tập thể Đại học Mỏ -Địa chất, TDP 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

