Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ
- Hà Nội: ăn trưa, đi lại
- Nghỉ phép 12 ngày/năm và du lịch hằng năm. Số ngày nghỉ phép tăng theo thâm niên làm việc, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
- Khai thác thông tin thị trường về sản phẩm công ty đang cung cấp (được Trưởng phòng KD & BGĐ hỗ trợ thông tin khách hàng và tạo các mỗi quan hệ sẵn có).
- Tư vấn bán hàng & cung cấp thiết bị của Công ty cho khách hàng có nhu cầu.
- Thực hiện kế hoạch khai thác khách hàng theo sự chỉ đạo của trưởng phòng kinh doanh.
- Làm báo giá và đàm phán đi đến ký kết hợp đồng với khách hàng.
- Thu tiền hàng, xác nhận công nợ với khách hàng.
- Thu thập thông tin phản hồi và chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đam mê công việc kinh doanh
- Có kinh nghiệm từ 3 năm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI GIA LÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: Trên 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
