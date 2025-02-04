Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương Cứng (4 - 10 triệu ++)+ phụ cấp + % doanh thu + Thưởng nóng + Thưởng Quý - Chi phí công tác, gặp gỡ khách hàng, đi thị trường được công ty hỗ trợ - Có ô tô + lái xe riêng hỗ trợ nhân viên trong việc đi gặp khách hàng và thị trường - Được làm việc trong môi trường chuyện nghiệp, thân thiện, trẻ trung và tham gia các hoạt động. - Được tạo điều kiện, hỗ trợ để thể hiện, phát triển bản thân. - BHXH, BHYT các chế độ đầy đủ theo quy định - Tham gia liên hoan, party cuối năm, team building,... cùn, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

- Tìm kiếm các công ty, nhà máy về ngành dược, thực phẩm chức năng để chào bán cao dược liệu, bao bì, chai lọ của công ty.

- Lên mục tiêu và kế hoạch chăm sóc khách hàng nâng cao doanh số.

- Thực hiện báo giá, ký kết hợp đồng với khách hàng

- Lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng cũ và mới để tạo mối quan hệ.

- Khảo sát ngoài thị trường để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Báo cáo tiến độ công việc với cấp quản lý theo quy định của công ty

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sales bao bì, chai lọ, cao dược liệu

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm liên quan đến công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Nhiệt tình, năng động, cầu tiến, độc lập, nhạy bén

- Cẩn thận, tỉ mỉ, đam mê và có trách nhiệm với công việc.

- Ham học hỏi, thái độ cầu tiến.

- Có laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 5 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nguyên Liệu Dược Phẩm Bigherbalife

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin