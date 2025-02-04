Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của pháp luật. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ bán hàng. Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng qua điện thoại, email và các kênh online khác.

Thực hiện các cuộc gọi giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và giải đáp thắc mắc của khách hàng.

Chốt đơn hàng và đảm bảo khách hàng hài lòng với sản phẩm/dịch vụ.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng và thanh toán.

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến đơn hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, truyền cảm.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng thuyết phục và đàm phán.

Khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là kinh nghiệm bán hàng online.

Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại và Công nghệ EMCOM

