Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 20 Triệu

Mức lương 5 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: - Số 200, Quốc Lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh xe cũ.

- Trực tiếp tư vấn, giới thiệu cho khách hàng mua, bán xe đã qua sử dụng.

- Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan cho khách hàng mua, bán xe đã qua sử dụng ( thủ tục giải chấp ngân hàng, đánh giá chất lượng, thẩm định xe, định giá mua, bán, làm thủ tục sang tên đổi chủ và các thủ tục pháp lý khác…)

- Chịu trách nhiệm về các hoạt động thu mua, trao đổi, bán xe đã qua sử dụng: Doanh số, hiệu quả, công tác làm hài lòng khách hàng.

- Kiểm soát các thông tin Khách hàng xe đã qua sử dụng.

- Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng.

- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xe đã qua sử dụng do Ban Giám đốc, Trưởng Bộ phận Kinh doanh đề ra.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp THPT trở lên, hoặc tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, cơ khí ô tô.

- Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán xe ô tô, có bằng lái xe ô tô là một ưu thế.

- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, đam mê kinh doanh.

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;

- Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT;

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ với các gói khám sức khỏe hàng năm;

- Chế độ nghỉ phép 12 ngày có lương mỗi năm;

- Đào tạo bài bản từ học việc đến nâng cao nghiệp vụ, giúp bạn phát triển nghề nghiệp vững vàng;

- Các phúc lợi khác: Đồng phục, thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, du lịch, team-building… và nhiều hoạt động chăm sóc đời sống nhân viên hấp dẫn khác;

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển

