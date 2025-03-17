Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng:

- Số 200, Quốc Lộ 20, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Huyện Đức Trọng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho hoạt động kinh doanh xe cũ.
- Trực tiếp tư vấn, giới thiệu cho khách hàng mua, bán xe đã qua sử dụng.
- Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan cho khách hàng mua, bán xe đã qua sử dụng ( thủ tục giải chấp ngân hàng, đánh giá chất lượng, thẩm định xe, định giá mua, bán, làm thủ tục sang tên đổi chủ và các thủ tục pháp lý khác…)
- Chịu trách nhiệm về các hoạt động thu mua, trao đổi, bán xe đã qua sử dụng: Doanh số, hiệu quả, công tác làm hài lòng khách hàng.
- Kiểm soát các thông tin Khách hàng xe đã qua sử dụng.
- Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động kinh doanh xe đã qua sử dụng.
- Thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xe đã qua sử dụng do Ban Giám đốc, Trưởng Bộ phận Kinh doanh đề ra.

Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên, hoặc tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, cơ khí ô tô.
- Ưu tiên: Có kinh nghiệm bán xe ô tô, có bằng lái xe ô tô là một ưu thế.
- Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc, đam mê kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc;
- Chế độ bảo hiểm đầy đủ: BHXH, BHYT;
- Chăm sóc sức khỏe định kỳ với các gói khám sức khỏe hàng năm;
- Chế độ nghỉ phép 12 ngày có lương mỗi năm;
- Đào tạo bài bản từ học việc đến nâng cao nghiệp vụ, giúp bạn phát triển nghề nghiệp vững vàng;
- Các phúc lợi khác: Đồng phục, thưởng tháng 13, thưởng lễ Tết, sinh nhật, du lịch, team-building… và nhiều hoạt động chăm sóc đời sống nhân viên hấp dẫn khác;
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Công Ty TNHH Ô Tô Lâm Đồng (Mitsubishi Lâm Đồng)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 200 Quốc Lộ 20, TT Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng; 423 Phan Đình Phùng, Phường 02, Đà Lạt, Lâm Đồng; 51B Trần Phú, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng;

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

