Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Ngày đăng tuyển: 20/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2025
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 53 Khu dân cư Phú Long, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực logistics, vận tải quốc tế (sea/air/land) và dịch vụ liên quan (customs, trucking, warehousing...).
Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với khách hàng hiện có.
Tư vấn, báo giá, đàm phán và chốt hợp đồng dịch vụ logistics.
Phối hợp với các bộ phận chứng từ, chăm sóc khách hàng và điều vận để xử lý lô hàng.
Thực hiện chỉ tiêu doanh số do công ty đề ra.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: từ 08h30 thứ hai đến 17h30 thứ sáu.
Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Logistics, xuất nhập khẩu, ngoại thương, kinh tế hoặc tương đương;
Có kinh nghiệm từ 01 năm.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục khách hàng tốt.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (đọc – viết email).
Năng động, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực doanh số.

Tại CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 05 ngày/tuần, từ Thứ 2 đến Thứ 6 (08:30-17:30).
Lưởng cơ bản 8.000.000 + hoa hồng
Thưởng lương tháng 13.
Công ty cung cấp laptop.
Chế độ phép năm, lễ tết & BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ.
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN full lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 53 Khu dân cư Phú Long, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Ấp 5, Xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

