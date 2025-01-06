Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 5 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Mức lương
5 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng:
- 115 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Đà Lạt, Lâm Đồng, Thành phố Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 20 Triệu
Học các khóa kỹ năng (online hoặc ofline) và kiến thức sản phẩm tốt
Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng được phân công, bán hàng cá nhân, bán hàng theo danh sách khách hàng được phân bổ.
Tham gia mời khách hàng dự chương trình GP (hội thảo nhóm), coldcanvas…
Tư vấn khách hàng chốt hợp đồng (tối thiếu 1 HĐ 15tr/tháng)
Với Mức Lương 5 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có trách nhiệm trong công việc
Có mong muốn học hỏi và phát triển bản thân
Thái độ cầu tiến.
Tham gia nghiêm túc các hoạt động kinh doanh của phòng.
Ưu tiên có bằng ĐH/CĐ
Từ 20 -45 tuổi
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 5tr - 8tr và hoa hồng nếu đạt KPIs (mức thu nhập không giới hạn)
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
