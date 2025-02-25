Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ Phần địa ốc Đồng Tiến làm việc tại Đồng Nai thu nhập 5 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần địa ốc Đồng Tiến
Mức lương
5 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- A44, Khu đô thị mới Long Thành, Khu Cầu Xéo,Đồng Nai, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 30 Triệu
Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản có sổ sẵn cho khách hàng.
Phát triển mạng lưới khách hàng, tạo mối quan hệ lâu dài.
Chăm sóc khách hàng và hỗ trợ giao dịch.
Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 18 - 35
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt.
Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt.
Tại Công ty Cổ Phần địa ốc Đồng Tiến Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ bảo hiểm.
Hoa hồng 2% trên mỗi sản phẩm
Có hỗ trợ chi phí marketing
Sản phẩm có sổ, pháp lý rõ ràng
Hoa hồng 2% trên mỗi sản phẩm
Có hỗ trợ chi phí marketing
Sản phẩm có sổ, pháp lý rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần địa ốc Đồng Tiến
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI