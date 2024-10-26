Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA

Nhân viên kinh doanh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 2, KCN Long Khánh, Long Khánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt sử dụng đèn LED. Giới thiệu, tư vấn và bán đèn LED cho khách hàng. Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng sau bán hàng. Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Khảo sát thị trường và báo cáo cho Tổng Giám Đốc
Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng, lắp đặt sử dụng đèn LED.
Giới thiệu, tư vấn và bán đèn LED cho khách hàng.
Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng sau bán hàng.
Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ.
Khảo sát thị trường và báo cáo cho Tổng Giám Đốc

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng bán đèn LED, công trình xây dựng. Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế. Có kiến thức cơ bản về thị trường đèn LED. Giao tiếp, đàm phán tốt. Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.
Có 2-3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng bán đèn LED, công trình xây dựng.
Tiếng Anh giao tiếp là lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về thị trường đèn LED.
Giao tiếp, đàm phán tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập.

Tại CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và hưởng % hoa hồng đơn hàng theo chính sách bán hàng. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định. Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn. 1 ngày/ tuần làm việc ở văn phòng công ty tại Long Khánh, Đồng Nai, làm việc linh động vào các ngày khác
Lương và hưởng % hoa hồng đơn hàng theo chính sách bán hàng.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật quy định.
Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
1 ngày/ tuần làm việc ở văn phòng công ty tại Long Khánh, Đồng Nai, làm việc linh động vào các ngày khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA

CÔNG TY TNHH DONG MYUNG VINA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Đường số 2, KCN Long Khánh, Xã Bình Lộc, Thành phố Long khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-tren-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-dong-nai-job232443
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ làm việc tại Bình Phước thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Carpla Service Đông Nam Bộ
Hạn nộp: 12/10/2025
Bình Phước Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Chemtrovina làm việc tại Đồng Nai thu nhập 25 - 30 Triệu Công Ty TNHH Chemtrovina
25 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Yujin Fluid Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty TNHH Yujin Fluid Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐỒNG GIAO
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Timber Industries làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Timber Industries
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Nguyễn Hùng (Việt Nam) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty TNHH Nguyễn Hùng (Việt Nam)
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng và thương mại Thanh Giang
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Đến 15 Triệu SHINHAN FINANCE
Tới 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN FINANCE làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu SHINHAN FINANCE
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 24 - 27 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
24 - 27 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VĂN PHÒNG PHẨM DANH TIẾNG PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN ẤN VĂN PHÒNG PHẨM DANH TIẾNG PHÁT
12.5 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Quick Việt Nam
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Skybuild Plus làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty TNHH Skybuild Plus
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HOA SEN
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THANH GIANG
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH EVERWELL làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH EVERWELL
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Skybuild Plus làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 18 Triệu Công Ty TNHH Skybuild Plus
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 20 Triệu CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Marubeni Heavy Equipment Co., Ltd ( Formerly Known As Komatsu Viet Nam Co., Ltd) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận Marubeni Heavy Equipment Co., Ltd ( Formerly Known As Komatsu Viet Nam Co., Ltd)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TOPMAX VIỆT NAM
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
10 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 11 - 14 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
11 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Yakult Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 14 Triệu Công Ty TNHH Yakult Việt Nam
10 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập 32 - 35 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
32 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cửa An Gia làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 40 Triệu Công ty TNHH Cửa An Gia
20 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Đồng Nai thu nhập 32 - 35 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre
32 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm