Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN
- Hồ Chí Minh: 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Thu thập, tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm tư vấn giải pháp bán hàng chuyển đổi số app, web,..., ứng dụng phần mềm trong công tác và hoạt động xuất khẩu bán hàng ở thị trường quốc tế Alibaba, Sourcevietnam
Thực hiện tư vấn, Demo giải pháp phù hợp với khách hàng
Đàm phán và chốt hợp đồng cho khách hàng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, telesale,...
Có kinh nghiệm kinh doanh tại các công ty công nghệ là lợi thế.
Có laptop cá nhân
Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales
Các kỹ năng: giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt
Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh tại các công ty công nghệ là lợi thế
Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10tr - 20tr, bao gồm: Lương cứng + Hoa hồng doanh số
Được training về sản phẩm và cách làm việc với khách hàng
Lộ trình tăng lương, thăng tiến cấp bậc rõ ràng từ bậc C0 đến C8
Tham gia đầy đủ các chế độ BH
Tiệc, YEP, Trip, Happy lunch thứ 6 hằng tuần,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
