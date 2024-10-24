Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Mediastep Software VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 253 Phạm Văn Thuận, Tân Mai, Biên Hoà ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thu thập, tìm kiếm khách hàng tiềm năng nhằm tư vấn giải pháp bán hàng chuyển đổi số app, web,..., ứng dụng phần mềm trong công tác và hoạt động xuất khẩu bán hàng ở thị trường quốc tế Alibaba, Sourcevietnam Thực hiện tư vấn, Demo giải pháp phù hợp với khách hàng Đàm phán và chốt hợp đồng cho khách hàng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm tư vấn, bán hàng, telesale,... Có kinh nghiệm kinh doanh tại các công ty công nghệ là lợi thế. Có laptop cá nhân Yêu thích kinh doanh, máu lửa, nhiệt huyết, thích ứng nhanh với công nghệ và có định hướng lâu dài trong mảng sales Các kỹ năng: giao tiếp, xử lý tình huống, đàm phán tốt Ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh tại các công ty công nghệ là lợi thế

Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10tr - 20tr, bao gồm: Lương cứng + Hoa hồng doanh số Được training về sản phẩm và cách làm việc với khách hàng Lộ trình tăng lương, thăng tiến cấp bậc rõ ràng từ bậc C0 đến C8 Tham gia đầy đủ các chế độ BH Tiệc, YEP, Trip, Happy lunch thứ 6 hằng tuần,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mediastep Software VN

