Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 40 Triệu

Mức lương 6 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lương cơ bản thoả thuận+ hoa hồng (thu nhập không giới hạn) Tham gia miễn phí các buổi training đào tạo, các khóa huấn luyện kĩ năng mềm để hiểu hơn về Logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu. Có sự định hướng từ Leader, Manager thường xuyên Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được đề bạt lên các vị trí Mentor, Subleader, Leader, Manager và các vị trí cao hơn Thưởng Lễ, Tết,...các chế độ bảo hiểm theo quy định + Môi trường làm việc năng động, thân thiện, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic của công ty: làm cước hàng Sea/Air quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, dịch vụ hải quan, kho bãi...

Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng

Chăm sóc khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng

Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác

Tìm hiểu, tư vấn về xúc tiến thương mại kết hợp với mảng Fowarding

Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking từ khi khách hàng tiến hành lấy booking cho đến khi kết thúc

Theo dõi công nợ khách hàng

Lên kế hoạch và hẹn gặp khách hàng

Report với quản lý để hoạch định khách hàng tiềm năng

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành logistics

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics

Đọc hiểu, viết tiếng anh tốt. Đặc biệt vị trí Sales Oversea, yêu cầu tiếng anh giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, sẵn sàng đi gặp khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 6 - 40 triệu VND

Lương cứng: 5.5 - 7.5 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM

