Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM
- Hải Phòng: Lương cơ bản thoả thuận+ hoa hồng (thu nhập không giới hạn) Tham gia miễn phí các buổi training đào tạo, các khóa huấn luyện kĩ năng mềm để hiểu hơn về Logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu. Có sự định hướng từ Leader, Manager thường xuyên Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, được đề bạt lên các vị trí Mentor, Subleader, Leader, Manager và các vị trí cao hơn Thưởng Lễ, Tết,...các chế độ bảo hiểm theo quy định + Môi trường làm việc năng động, thân thiện, Quận Hải An
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 40 Triệu
Tìm kiếm khách hàng mới thông qua data có sẵn hoặc từ nhiều nguồn khác nhau, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty
Tư vấn cho khách hàng có nhu cầu về dịch vụ Logistic của công ty: làm cước hàng Sea/Air quốc tế, dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa trong và ngoài nước, dịch vụ hải quan, kho bãi...
Đàm phán hiệu quả với khách hàng về các điều khoản giá cả trong hợp đồng
Chăm sóc khách hàng nhằm củng cố và thúc đẩy hợp đồng
Duy trì và phát triển quan hệ với nhà cung cấp và đối tác
Tìm hiểu, tư vấn về xúc tiến thương mại kết hợp với mảng Fowarding
Theo dõi, giám sát tiến độ của các booking từ khi khách hàng tiến hành lấy booking cho đến khi kết thúc
Theo dõi công nợ khách hàng
Lên kế hoạch và hẹn gặp khách hàng
Report với quản lý để hoạch định khách hàng tiềm năng
Với Mức Lương 6 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong ngành Logistics
Đọc hiểu, viết tiếng anh tốt. Đặc biệt vị trí Sales Oversea, yêu cầu tiếng anh giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, sẵn sàng đi gặp khách hàng.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 5.5 - 7.5 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI TTL VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI