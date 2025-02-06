Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ENZO & LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22B Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện công tác giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Sắp xếp, trưng bày và bảo quản hàng hóa, tài sản tại cửa hàng

Đón tiếp và tiễn khách theo đúng quy định của công ty

Giới thiệu và quảng bá về các loại hình cũng như chất lượng sản phẩm của công ty

Phối hợp các nhân viên bán hàng khác thực hiện các công việc liên quan trang trí và vệ sinh showroom hàng ngày

Thực hiện các công việc khác do các cấp quản lý giao phó theo đúng quy định của công ty

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng bán hàng, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang

Có khả năng nắm bắt tâm lí và tư vấn sản phẩm cho khách hàng

Ngoại hình ưa nhìn,nhanh nhẹn

Chủ động và nhiệt tình thực hiện công việc được giao

Nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc

Gắn bó lâu dài.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

