Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ENZO & LEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ENZO & LEO
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22B Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện công tác giới thiệu và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Sắp xếp, trưng bày và bảo quản hàng hóa, tài sản tại cửa hàng
Đón tiếp và tiễn khách theo đúng quy định của công ty
Giới thiệu và quảng bá về các loại hình cũng như chất lượng sản phẩm của công ty
Phối hợp các nhân viên bán hàng khác thực hiện các công việc liên quan trang trí và vệ sinh showroom hàng ngày
Thực hiện các công việc khác do các cấp quản lý giao phó theo đúng quy định của công ty

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng bán hàng, ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm bán hàng thời trang
Có khả năng nắm bắt tâm lí và tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Ngoại hình ưa nhìn,nhanh nhẹn
Chủ động và nhiệt tình thực hiện công việc được giao
Nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc
Gắn bó lâu dài.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Tiếng Anh giao tiếp

Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ENZO & LEO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

