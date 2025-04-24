Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 55 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hàng ngày thực hiện việc: ghé thăm, trưng bày, triển khai các CTKM tại các siêu thị
- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ các SKU tại hệ thống siêu thị phụ trách.
- Chào hàng và sản phẩm mới đến các hệ thống siêu thị phụ trách.
- Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng
- Xử lý và giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.
- Khảo sát thị trường và tìm hiểu các sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.
- Thực hiện báo cáo hàng ngày, tuần, tháng đầy đủ.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Làm việc tại các hệ thống siêu thị trong khu vực HCM

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh kênh siêu thị (MT) ngành hàng thực phẩm.
- Kĩ năng giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết phục, đàm phán, chốt deal.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quyền hạn & nhiệm vụ
- Trung thực, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, mong muốn làm việc lâu dài, ổn định.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh + Thưởng doanh số + Thưởng KPIs
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ma chay hiếu hỉ, phép năm,...
- Được làm việc trong một môi trường năng động và sáng tạo.
- Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao.
- Được đào tạo để nâng cao các kỹ năng làm việc.
- Lương tháng 13 + Khen thưởng cuối năm.
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động,
- Tăng lương định kì theo kĩ năng chuyên môn và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 55 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

