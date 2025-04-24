Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Hàng ngày thực hiện việc: ghé thăm, trưng bày, triển khai các CTKM tại các siêu thị

- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ các SKU tại hệ thống siêu thị phụ trách.

- Chào hàng và sản phẩm mới đến các hệ thống siêu thị phụ trách.

- Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng

- Xử lý và giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.

- Khảo sát thị trường và tìm hiểu các sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.

- Thực hiện báo cáo hàng ngày, tuần, tháng đầy đủ.

- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Làm việc tại các hệ thống siêu thị trong khu vực HCM

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm kinh doanh kênh siêu thị (MT) ngành hàng thực phẩm.

- Kĩ năng giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết phục, đàm phán, chốt deal.

- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quyền hạn & nhiệm vụ

- Trung thực, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, mong muốn làm việc lâu dài, ổn định.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cạnh tranh + Thưởng doanh số + Thưởng KPIs

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ma chay hiếu hỉ, phép năm,...

- Được làm việc trong một môi trường năng động và sáng tạo.

- Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao.

- Được đào tạo để nâng cao các kỹ năng làm việc.

- Lương tháng 13 + Khen thưởng cuối năm.

- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động,

- Tăng lương định kì theo kĩ năng chuyên môn và hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam

