Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam
- Hồ Chí Minh:
- 55 Phạm Ngọc Thạch, P. Võ Thị Sáu, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
- Hàng ngày thực hiện việc: ghé thăm, trưng bày, triển khai các CTKM tại các siêu thị
- Đảm bảo hàng hóa đầy đủ các SKU tại hệ thống siêu thị phụ trách.
- Chào hàng và sản phẩm mới đến các hệ thống siêu thị phụ trách.
- Thiết lập các mối quan hệ với siêu thị, trưởng ngành hàng, cửa hàng trưởng
- Xử lý và giải quyết nhanh chóng các vấn đề liên quan đến hệ thống siêu thị phụ trách.
- Khảo sát thị trường và tìm hiểu các sản phẩm mới, đối thủ cạnh tranh.
- Thực hiện báo cáo hàng ngày, tuần, tháng đầy đủ.
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Làm việc tại các hệ thống siêu thị trong khu vực HCM
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kĩ năng giao tiếp tốt, tự tin, có khả năng thuyết phục, đàm phán, chốt deal.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quyền hạn & nhiệm vụ
- Trung thực, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc, mong muốn làm việc lâu dài, ổn định.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi BHXH, BHYT, BHTN, ma chay hiếu hỉ, phép năm,...
- Được làm việc trong một môi trường năng động và sáng tạo.
- Được phát huy khả năng tối đa trong mảng công việc được giao.
- Được đào tạo để nâng cao các kỹ năng làm việc.
- Lương tháng 13 + Khen thưởng cuối năm.
- Môi trường làm việc ổn định, lâu dài, thân thiện, luôn coi trọng giá trị năng lực chuyên môn của người lao động,
- Tăng lương định kì theo kĩ năng chuyên môn và hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Sản Xuất Hải Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
