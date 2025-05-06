Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH nông sản Dũng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty TNHH nông sản Dũng Hà
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A10
- A11
- ngõ 100
- Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhập hàng hóa, kiểm tra và xuất nhập hàng tồn
Kiểm kê hàng hóa, đối chiếu kho thường xuyên
Xử lí các công việc thủ kho liên quan: nhận hàng hóa, cân kiểm hàng hóa
Đối chiếu công nợ nhà cung cấp và khách hàng
Lưu trữ và báo cáo một số công việc phát sinh
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán
Kinh nghiệm 1 năm về kế toán kho, hoặc công việc liên quan đến kế toán
Nhanh nhẹn, hoạt bát và linh động trong công việc
Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nhanh nhạy trong việc phân tích và giải quyết vấn đề
Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai tốt
Tại Công ty TNHH nông sản Dũng Hà Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000/tháng
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến
Làm việc giờ hành chính, từ thứ 2 đến Chủ nhật (7h-17h30) và (17h- 22h)
Thu nhập thỏa thuận theo năng lực
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc
Đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định
Một số chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Lễ tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nông sản Dũng Hà
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
