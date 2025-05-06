Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH nông sản Dũng Hà làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A10 - A11 - ngõ 100 - Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhập hàng hóa, kiểm tra và xuất nhập hàng tồn

Kiểm kê hàng hóa, đối chiếu kho thường xuyên

Xử lí các công việc thủ kho liên quan: nhận hàng hóa, cân kiểm hàng hóa

Đối chiếu công nợ nhà cung cấp và khách hàng

Lưu trữ và báo cáo một số công việc phát sinh

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm 1 năm về kế toán kho, hoặc công việc liên quan đến kế toán

Nhanh nhẹn, hoạt bát và linh động trong công việc

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, nhanh nhạy trong việc phân tích và giải quyết vấn đề

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và triển khai tốt

Tại Công ty TNHH nông sản Dũng Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 – 9.000.000/tháng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến

Làm việc giờ hành chính, từ thứ 2 đến Chủ nhật (7h-17h30) và (17h- 22h)

Thu nhập thỏa thuận theo năng lực

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc

Đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế theo quy định

Một số chế độ phúc lợi hấp dẫn khác như: Lễ tết, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH nông sản Dũng Hà

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin