Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh - Gò Vấp Hồ Chí Minh, Việt Nam - quận Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản sản xuất các loại nước sốt tại Thủ Đức, HCM.

- Giám sát và quản lý hệ thống cửa hàng MT trong phạm vi được giao để xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, tiếp nhận phản hồi của khách hàng về chất lượng sản phẩm, tình hình giao hàng và các chương trình hỗ trợ bán hàng của công ty.

- Làm việc với nhân viên siêu thị và công ty cùng với Đại diện bán hàng của Nhà phân phối để đặt PO

- Giám sát số lượng hàng tồn kho trong MT để tránh tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá mức hàng hóa trong hệ thống MT để đảm bảo đủ hàng trong thời gian khuyến mãi, chương trình trưng bày.

- Tiếp thị để tăng nhận diện thương hiệu.

- Lập báo cáo hàng ngày và báo cáo hàng tuần về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của cấp trên (nếu có).

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ Tuổi: Từ 25 – 35

- Có kinh nghiệm trên 1 năm ở kênh MT (Ngành hàng tiêu dùng hoặc Công nghệ thực phẩm là một lợi thế)

- Có khả năng làm việc với đội ngũ bán hàng của Nhà phân phối và nhân viên siêu thị

- Chăm chỉ, chịu khó. Có thế giao tiếp tốt bằng Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc sạch sẽ, năng động.

- Cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn, tạo điều kiện thăng tiến trong tương lai

- Tham gia đầy đủ các chính sách Bảo hiểm.

- Được hưởng chế độ khác theo chính sách chung của công ty (hiếu hỉ, du lịch hàng năm, year end party,…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NHÂN SỰ KOKORO

