Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 50a trương quốc dung, phường 10, quận phú nhuận

Nhân viên kinh doanh

- Tìm kiếm khách hàng, viết bài quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội

- Tư vấn sản phẩm, kết nối với khách hàng

- Chăm sóc khách hàng, giải đáp những thắc mắc của khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên có kinh nghiệm sẽ được ưu tiên

- Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng

- Khả năng kết nối, giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME Thì Được Hưởng Những Gì

- Marketing xây dựng thương hiệu, đột phá doanh số.

- Hỗ trợ chi phí học tập nếu có đề xuất.

- Văn hóa làm chủ nội tâm, đào tạo thể chất và các kỹ năng toàn diện khác.

- Thực hiện đóng BHXH, tổ chức sinh nhật, du lịch, hoạt động thể thao hằng tuần,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN WESHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.