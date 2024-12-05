Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang
Ngày đăng tuyển: 05/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
15 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 85 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tiếp đón khách mời đến tham dự sự kiện về sức khỏe.
Đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ khách lấy mẫu xét nghiệm và chia sẻ phương pháp tầm soát sức khỏe toàn diện.
Giải đáp thắc mắc từ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-30 tuổi
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Timeshare.
Chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo bài bản.
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.
Đạt các giải thưởng tháng, quý, năm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.

Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới 10.000.000 ++++ Hoa hồng: theo doanh số cao nhất thị trường.
Hot bonus, special bonus, bonus show up....
Thu nhập tối thiểu: 25.000.000 đồng.
Ký HĐLĐ, hưởng chế độ theo quy định của nhà nước
Đi du lịch 5 sao hàng năm theo tiêu chuẩn công ty
Đào tạo nâng cao, xét tăng lương, vị trí thường niên
Môi trường chuyên nghiệp, văn phòng chuẩn 5 sao hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà Republic, Số 18E, đường Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

