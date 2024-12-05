Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 85 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Tiếp đón khách mời đến tham dự sự kiện về sức khỏe.

Đồng hành cùng khách hàng, hỗ trợ khách lấy mẫu xét nghiệm và chia sẻ phương pháp tầm soát sức khỏe toàn diện.

Giải đáp thắc mắc từ khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 23-30 tuổi

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Timeshare.

Chưa có kinh nghiệm có thể được đào tạo bài bản.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Đạt các giải thưởng tháng, quý, năm trong lĩnh vực bán hàng là một lợi thế.

Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới 10.000.000 ++++ Hoa hồng: theo doanh số cao nhất thị trường.

Hot bonus, special bonus, bonus show up....

Thu nhập tối thiểu: 25.000.000 đồng.

Ký HĐLĐ, hưởng chế độ theo quy định của nhà nước

Đi du lịch 5 sao hàng năm theo tiêu chuẩn công ty

Đào tạo nâng cao, xét tăng lương, vị trí thường niên

Môi trường chuyên nghiệp, văn phòng chuẩn 5 sao hàng đầu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Dịch vụ Công Nghệ Cao An Lạc Khang

