Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: KĐT Lakeview City, Số 1 - 3, Đường số 17, P.An Phú, Quận 2 - Bạc Liêu, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng, trên các trang mạng: Google, Google Map, Facebook, Tiktok...để sale các sản phẩm hóa chất trong ngành thủy sản, xử lý môi trường nước, nguyên liệu trong ngành thức ăn chăn nuôi, phân bón

- Trực tiếp thực hiện hợp đồng

- Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng....

- Báo cáo lên các cấp quản lý về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng; hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm.

- Xác định và tiếp cận các doanh nghiệp, Đại lý, Farm có nhu cầu về hóa chất và nguyên liệu trong ngành thủy sản, Nguyên liệu trong ngành thức ăn chăn nuôi, phân bón

- Chụp thông tin biển hiệu Đại lý và kết bạn Zalo khách hàng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

- Về mảng sale hóa chất và nguyên liệu trong ngành thủy sản, xử lý môi trường nước Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo về sản phẩm

- Riêng mảng sale nguyên liệu trong ngành nguyên liệu thức ăn chăn nuôi yêu cầu có kinh nghiệm 1-2 năm

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh thị trường hoặc tốt nghiệp chuyên ngành hóa chất, nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi

- Nam/Nữ có khả năng bán hàng và chịu khó trong công việc

- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

Tại Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 6.000.000 vnđ và hưởng thêm % doanh thu bán hàng (Thu nhập từ 10.000.000-20.000.000)

- Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và kết quả công việc

- Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13, tháng lương thứ 14...

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của công ty

- Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hóa Chất Thành Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin