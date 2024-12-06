Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH TM DV I-Web làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17 Đường số 2, KDC Cityland Park Hills, phường 10, quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

●Tư vấn, giới thiệu khách hàng về mảng thiết kế website, quản trị, quảng cáo Google, quản trị/quảng cáo facebook, google maps, phần mềm cho doanh nghiệp, app…theo data KH của công ty.

●Đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng;

●Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng sau khi bàn giao sản phẩm, dịch vụ;

●Không đi thị trường – Công ty cung cấp data KH

●Hỗ trợ mở rộng, phát triển phạm vi kinh doanh.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Không yêu cầu kinh nghiệm

●Yêu thích công việc kinh doanh;

●Tốt nghiệp trình độ Cao đẳng trở lên đối với tất cả các ngành nghề. (Hoặc có kinh nghiệm về sales, tư vấn)

●Có khả năng giao tiếp, không nói ngọng, nói lắp;

●Chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi;

●Có kỹ năng làm việc theo nhóm;

●Laptop, phương tiện đi lại cá nhân.

Tại Công Ty TNHH TM DV I-Web Thì Được Hưởng Những Gì

●Thu nhập trung bình từ 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ (Lương cơ bản + Hoa hồng)

●Được training, đào tạo kỹ năng, kiến thức về Digital Marketing miễn phí;

●Môi trường làm việc trẻ, năng động, du lịch hàng năm, sinh nhật tháng…

●Lộ trình thăng tiến rõ ràng.Có cơ hội lên vị trí nhân viên chính thức.

●Hoa hồng, thưởng doanh số hàng tháng/quý.

●Có hỗ trợ dấu mộc báo cáo cho các bạn sinh viên năm cuối.

Thời gian làm việc:

●Thứ 2 – sáng thứ 7 (8h-12h, 13h30-17h).(Nghỉ trưa 1h30’)

●Chiều T7, Chủ nhật, Ngày lễ: Nghỉ.

ỨNG VIÊN ỨNG TUYỂN VUI LÒNG GỬI CV QUA MAIL ĐỂ ĐƯỢC LIÊN HỆ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM DV I-Web

