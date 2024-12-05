Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: T2 - 35, The Manhattan, Vinhomes Grand Park, Long Bình, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.

Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm hóa chất phù hợp với nhu cầu của họ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.

Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học ngành hóa (ưu tiên tốt nghiệp Bách khoa và ưu tiên NAM), hoặc tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan quản lý, kinh doanh..

Kiến thức tốt về hóa chất công nghiệp (sơn, hóa chất kết dính, xử lý bề mặt,...)

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, tiếng Anh giao tiếp, đọc, viết tốt

Thành thạo tin học văn phòng

Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có trách nhiệm cao

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập hấp dẫn, thưởng lễ tết

Làm việc thứ 2-6, làm thứ 7 cách tuần

BHYT, BHXH

Được đào tạo, hướng dẫn thêm

Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA

