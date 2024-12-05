Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA
- Hồ Chí Minh: T2
- 35, The Manhattan, Vinhomes Grand Park, Long Bình, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Thực hiện các cuộc gọi, email và gặp gỡ trực tiếp với khách hàng để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ.
Tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm hóa chất phù hợp với nhu cầu của họ.
Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing để quảng bá sản phẩm và dịch vụ.
Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ cho cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức tốt về hóa chất công nghiệp (sơn, hóa chất kết dính, xử lý bề mặt,...)
Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, tiếng Anh giao tiếp, đọc, viết tốt
Thành thạo tin học văn phòng
Làm việc độc lập hoặc theo nhóm, có trách nhiệm cao
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc thứ 2-6, làm thứ 7 cách tuần
BHYT, BHXH
Được đào tạo, hướng dẫn thêm
Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SYNTHETIC CHEMICAL VINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
